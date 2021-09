Hannover: Stach Angeklagter am Maschsee in Notwehr zu?

Hannover

Eigentlich wollte Hakan A. (26) am 22. Februar nur mit einem Freund und zwei Freundinnen am Maschsee spazieren gehen. Nun sitzt er auf der Anklagebank vor der Schwurgerichtskammer. Ihm wird versuchter Totschlag zur Last gelegt. Klar ist: Der kleine, schmächtige Angeklagte hat einem 33-Jährigen siebenmal in Bauch, Rücken und Oberschenkel gestochen. Der Mann überlebte die Attacke nur dank einer Notoperation.

Ungewöhnlich ist, dass Hakan A. überhaupt eine Aussage vor Gericht machte. Häufiger schweigen in ähnlichen Fällen die Beschuldigten. Anwalt Dimitrios Kotios, der A. vertritt, erklärte am Donnerstag zum Prozessauftakt für seinen Mandanten: Dieser habe aus Angst wild um sich gestochen. „Ich wollte niemanden töten, sondern mich nur verteidigen“, hieß es in der Erklärung.

Opfer ändert seine Aussage zugunsten des Angeklagten

Häufig reden sich bei Tötungsdelikten die Beschuldigten mit der Notwehr-These heraus. Auch in diesem Fall? In einer zweiten Aussage sagte das Opfer aus, dass es den Angeklagten zuvor in den Schwitzkasten genommen habe. In der ersten Aussage war davon noch keine Rede. Anwalt Kotios regte deshalb am Donnerstag an, den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen. Doch davon wollte Richter Stefan Joseph nichts wissen. „Diese zweite Aussage deckt sich nicht mit den anderen Zeugenaussagen“, sagte der Richter. Der Aussage des Angeklagten zufolge wollte er einem Freund zu Hilfe eilen, der mit einem Teleskopstock angegriffen wurde.

Das Opfer hatte laut den Ermittlungen nichts mit der Schlägerei am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am 22. Oktober gegen 17.30 Uhr zu tun. Der 33-Jährige habe versucht, etwa in Höhe des NDR-Funkhauses einen Streit zu schlichten. Bei diesem Versuch sei Hakan A. dann auf ihn losgegangen. Dabei habe er gerufen: „Ich schlitze euch alle auf!“ So steht es in der Anklage.

Den Ausruf gab der Angeklagte zum Prozessauftakt auch zu. Er habe das aber nur aus Angst gerufen, um sich anwesende Begleiter des späteren Opfers vom Leib zu halten. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Hakan A. und einer Gruppe von sechs jungen Leuten. Die Begegnung könnte zufällig gewesen sein, die Pöbeleien, die zu der blutigen Auseinandersetzung führten, waren es offenbar nicht. Denn die Familien von Hakan A. und einem Kontrahenten aus der Sechser-Gruppe seien seit zwei Jahren verfeindet. Es habe schon Konfrontationen bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen gegeben, wie Anwalt Kotios erklärte.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Thomas Nagel