Hannover

Bisher ist es der Stadt Hannover stets darum gegangen, die Zahl der Tauben gering zu halten – etwa durch Fütterungsverbote. Jetzt beschreitet die Stadt den umgekehrten Weg: Tauben bekommen Futter, damit die Population nicht zu klein wird. Auf Nachfrage von Piraten-Vertreter Jürgen Junghänel, ehemaliger Bezirksratsherr in Mitte, teilt die Stadt mit, dass sie das Fütterungsverbot für Tauben aufgehoben habe. Der Grund: In diesem Jahr habe es zu wenig Essensabfälle auf den Straßen gegeben, weil Geschäfte und Restaurants wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen waren. „Die Vögel haben dadurch zu wenig Nahrung gefunden. Es bestand die Sorge, dass etliche Tiere dadurch verhungern“, schreibt die Stadt an Junghänel.

Futterstelle nahe der Unterführung am Friederikenplatz

Die Stadt hat nun einem Tierschutzverein eine Ausnahmegenehmigung vom Fütterungsverbot erteilt. Vereinsmitglieder dürfen in einem bestimmten Bereich – nahe der Unterführung am Friederikenplatz – Vogelfutter verstreuen. Das sei aber mit Auflagen verbunden, betont die Stadt. So müssten Anzahl der Tiere, Tag und Uhrzeit der Fütterung dokumentiert werden.

Pirat: Corona-Hilfe für Tauben?

Bei Pirat Junghänel löst das Vorgehen der Stadt Kopfschütteln aus. „Ich frage mich, ob solche Wildtiere nicht dem normalen Wechsel der Natur auszusetzen sind“, sagt er und fügt ironisch hinzu, dass es sich offenbar um eine Art Corona-Hilfe für Tauben handele. Er sei versucht, einen Verein der Rattenfreunde gründen und die Stadt um Fütterungsmöglichkeiten zu bitten.

City-Händler entsetzt

Auch Hannovers City-Händler, ohnehin von der Corona-Krise gebeutelt, können kaum fassen, dass es sich nicht um einen schlechten Scherz handelt. „Ich habe kein Verständnis für solch ein Vorgehen“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Stets kontrollierten städtische Mitarbeiter, ob Gastronomen Eimer mit Essensresten geschlossen hielten, um Tauben keine Nahrung zu geben und die Ausbreitung der Vögel einzudämmen. „Und jetzt soll es plötzlich zu wenig Essensabfälle auf den Straßen geben? Das passt nicht zusammen“, sagt Prenzler. Er weist darauf hin, dass Gebäudeeigentümer enorme Summen dafür ausgeben, ihre vom Taubenkot verunreinigten Fassaden zu reinigen.

Taubenschläge sollen Population eindämmen

Die jetzt erteilte Fütterungserlaubnis steht auch im Widerspruch zu den Bemühungen der Stadt in diesem Jahr, die Taubenpopulation auf einem niedrigen Niveau zu halten. Zwei Taubenschläge am Hauptbahnhof und nahe der Noltemeyerbrücke in Bothfeld hat die Stadt eingerichtet. Dort sollen sich die Tiere versammeln und brüten. Die Eier werden gegen Attrappen aus Plastik ausgetauscht, um die Vermehrung der Tauben zu beschränken. Zwei Tierschutzvereine kümmern sich um die Taubenhäuser. Einer der beiden Vereine darf jetzt Futter streuen – und mittelbar die Zahl der Tiere wieder nach oben treiben.

Von Andreas Schinkel