Hannover

Das Datum ist prägend für die Erinnerungskultur in Deutschland: Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Zum 77. Jahrestag dieses Ereignisses stehen auch in Hannover mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. In der Gedenkstätte Ahlem legen Regionspräsident Steffen Krach und Bürgermeister Thomas Hermann am 27. Januar um 12 Uhr Kränze nieder, Schülerinnen und Schüler der Sophienschule haben eine filmische Präsentation erarbeitet. Die Veranstaltung wird vor allem digital begangen, sie wird im Livestream auf Youtube übertragen.

Als Onlineformat findet auch eine Gedenkveranstaltung des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden um 18 Uhr statt. Dabei sprechen unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil und Oberbürgermeister Belit Onay, es musizieren Chor und Orchester der Jüdischen Gemeinde Hannover. Der Link zur Übertragung findet sich auf der Website www.lvjgnds.de.

Am Mahnmal für das ehemalige KZ Ahlem organisiert der Arbeitskreis „Bürger gestalten ein Mahnmal“ am 27. Januar zudem einen Gedenkgottesdienst. Dieser beginnt am Weg Am Mahnmal um 15 Uhr. Eine musikalische Lesung in der Villa Seligmann am 26. Januar mit Schriftstellerin Corinna Luedtke und Cellist Eliah Sakakushev-von Bismarck, bei der auch Oberbürgermeister Onay spricht, ist bereits ausgebucht.

Von Simon Benne