Hannover

Zum Jahresende 2023 ist Schluss – die Stadt Hannover verlängert den seit 2013 bestehenden Mietvertrag für die hannoversche Ortsgruppe des Pinscher-Schnauzer-Klubs nicht. Das Vereinsgelände des Klubs mit rund 130 Mitgliedern liegt an der Varrelheide 160 auf dem Gelände der Stadtentwässerung. Wie aus einer SPD-Anfrage aus dem Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide hervorgeht, braucht die Stadtentwässerung die gepachtete Teilfläche aber nun für ein Bodenzwischenlager und eine Bodenaufbereitungsanlage, um die Logistik der Baustellen im Stadtgebiet abwickeln zu können. Diese Schritte benötigten viel Platz und könnten deshalb nicht an anderer Stelle auf den Grundstücken der Stadtentwässerung untergebracht werden. Laut der Verwaltung kann das Pachtverhältnis bis Ende 2023 problemlos fortgesetzt werden, die Verlängungsoption für ein weiteres Jahr wird allerdings gekündigt.

Bezirksrat unterstützt

Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide hat in seiner jüngsten Sitzung reagiert und möchte dem Verein helfen. Die SPD-Fraktion forderte in ihrem Antrag die Verwaltung auf, fachbereichsübergreifend eine städtische Fläche für den Pinscher-Schnauzer-Klub zu suchen. Das Gelände soll mindestens 20 Jahre zur Verfügung stehen und nach Möglichkeit ebenfalls im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide liegen.

Falls die Stadt Hannover kein Grundstück zur Verfügung stellen kann, soll in der ersten Jahreshälfte 2022 ein Gesprächskreis mit Vertretern des Vereins, der Verwaltung und des Stadtbezirksrats stattfinden. Dieser diene dann dazu, Möglichkeiten der Unterstützung bei der Suche nach einem neuen dauerhaften Vereinsgelände zu finden. Der Antrag wurde einstimmig verabschiedet.

Klub bereits 2013 umgezogen

„Es ist ein gesellschaftliches Interesse, dass die Halter bei der Ausbildung ihrer Hunde eine bestmögliche Unterstützung erhalten, damit sich ihre Hunde in der Öffentlichkeit unbefangen und freundlich bewegen. Hierfür ist die Arbeit des Vereins unerlässlich“, begründete Claudia Heinrich, Fraktionsvorsitzende der SPD, den Antrag. Der Pinscher-Schnauzer-Klub war bis 2013 in Bothfeld nahe dem Bothfelder Wäldchen ansässig. Die Planung des Neubaugebiets Hilligenwöhren machte eine Umsiedlung des Vereins im Jahr 2013 erforderlich. „Schweren Herzens haben die Vereinsmitglieder sich von dem angestammten Gelände getrennt und einem Umzug in die Varrelheide 160 zugestimmt“, führt Heinrich fort. Nach der Vorstellung des Bezirksrats Bothfeld-Vahrenheide muss bis zum Jahreswechsel 2022/2023 ein Ersatzgelände gefunden sein und der erneute Umzug des ehrenamtlich geführten Vereins organisiert werden.

Verein braucht Unterstützung

Die Vorsitzende des Klubs, Christina Strube, wünscht sich mehr Unterstützung von der Stadt. Vorstandsmitglied Jörg Franke erklärte, dass der Klub schon beim Umzug in die Farrelheide 2013 gemerkt habe, wie schwer es sei, in Hannover ein Gelände mit mehr als 1000 Quadratmetern zu finden. „Wir sind auf politische Unterstützung angewiesen“, sagte er in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats.

Von Laura Ebeling