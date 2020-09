Anwohnerparkzonen - Stadt will Anwohnerstellplätze in Mitte und in der Calenberger Neustadt einrichten

Auf Beschluss des Rats will die Stadtverwaltung in citynahen Stadtteilen Anwohnerparkzonen einrichten. Konkret geplant ist das für die Calenberger Neustadt und Mitte. Den Anfang macht die Südstadt. Dem Bezirksrat Südstadt-Bult hat die Stadt die Pläne kürzlich vorgestellt – und Kritik geerntet.