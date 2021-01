Hannover

Bislang gibt es im Stadtbezirk Döhren-Wülfel mit seinen etwa 35.000 Einwohnern keine weiterführende, allgemeinbildende Schule, die die Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur besuchen können. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt Hannover will an der Hildesheimer Straße 349 eine neue, voraussichtlich vierzügige Schule bauen. Dafür wurden nun im Bauausschuss die ersten Voraussetzungen geschaffen. Notwendig wird der Neubau der Schule auch, weil nach den Prognosen der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren zu den bereits bestehenden Plätzen an weiterführenden Schulen zusätzliche gebraucht werden.

Grundstück fehlte bislang

Die Pläne für eine Schule im Stadtbezirk sind nicht neu. Der politische Wille zur Umsetzung sei durchaus da gewesen, sagt Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner. Aber: „Es fehlte immer ein geeignetes Grundstück von ausreichender Größe.“ Das hat sich nun geändert.

VW-Händler zieht an neuen Standort

Auf dem Gelände an der Hildesheimer Straße 349 firmiert derzeit noch der VW-Autohändler Bischoff & Hamel. Doch das Unternehmen siedelt mit den Geschäftsräumen und -flächen ein paar Hausnummer weiter zur Hildesheimer Straße 451 um. „Durch den Wunsch des Autohändlers, sein Grundstück an der Hildesheimer Straße zu verlassen und sich am neuen Standort an der Stadtbezirksgrenze zu vergrößern, ergibt sich nun erstmals für die Stadt Hannover die Chance, mitten im Stadtbezirk ein geeignetes Grundstück zu erwerben“, sagt die Bezirksbürgermeisterin. Bereits im November hatte der Rat der Landeshauptstadt Hannover den Bebauungsplan für das Grundstück Hildesheimer Straße 451 so geändert, dass das VW-Autohaus Bischoff & Hamel dahin umziehen kann.

Der geplante VW-Neubau beinhaltet Schau- und Verkaufsräume für Neuwagen, einen Ersatzteilverkauf sowie eine Parkfläche für Gebrauchtwagen im Obergeschoss des vorderen Gebäudeteils. Auch Werkstatträume, zwei Waschanlagen, ein Parkhaus mit mehreren Etagen sowie zwei Elektroschnellladesäulen mit vier Ladepunkten gehören zu dem Komplex. Laut VW soll es am neuen Standort 115 Arbeitsplätze geben, ein gutes Dutzend mehr als im alten Autohaus. Die Bauzeit für das Projekt ist mit 14 bis 16 Monaten veranschlagt; wann die ersten Bagger und Radlader anrücken werden, ist bislang nicht bekannt.

Im vorderen Teil des Komplexes plant VW einen Schauraum, es folgen die Werkstatträume sowie ein mehrgeschossiges Parkhaus. Quelle: Volkswagen Automobile Hannover

Schulform noch unklar

Was für eine Schulform die neue Bildungseinrichtung in Döhren haben wird, steht noch nicht fest. Die Kosten für die Schulentwicklung trägt die Stadt Hannover. Über die Höhe der Baukosten könne allerdings noch keine Aussage getroffen werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Zusammen mit einer Fläche westlich der Erythropelstraße, die bereits im Eigentum der Stadt ist, seien dann gute Voraussetzungen für die weiterführende Schule geschaffen, heißt es in der Beschlussvorlage für den Bauausschuss. Auf dem Grundstück an der Erythropelstraße soll eine Drei-Feld-Sporthalle entstehen, die die Schüler dann fußläufig erreichen können.

Feuerwehr ebenfalls berücksichtigt

Doch nicht nur Eltern und Schüler können sich darauf freuen, bald eine neue Schule in Döhren zu haben. Auch auf die Freiwillige Feuerwehr Wülfel kommen Veränderungen zu. Denn neben der geplanten Sporthalle soll die Feuerwehr einen neuen Standort erhalten. Bezirksbürgermeisterin Kellner begrüßt das. Die Kommunalpolitiker hätten schon lange einen geeigneten Ersatzbau für das marode Feuerwehrhaus am Marahrensweg gefordert. „Beide Flächen liegen in unmittelbarer Nähe zu Wohnquartieren, sodass deren Nutzung für öffentliche Zwecke günstiger erscheint als eine gewerbliche Nutzung mit den damit verbundenen Emissionen“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage, der der Bauausschuss einstimmig zustimmte.

Wie es mit dem aktuellen Grundstück der Freiwilligen Feuerwehr Wülfel im Marahrensweg 31 nach dem Umzug weitergeht, richtet sich nach der näheren Umgebung. Denn für das Grundstück gebe es keinen Bebauungsplan, wie Kellner mitteilt.

Die geplante Schule in Döhren ist weiter Thema in den kommunalpolitischen Gremien der Stadt. Bereits am Donnerstag, 28. Januar, beschäftigt sich der Verwaltungsausschuss mit dem Projekt.

