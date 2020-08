Hannover

Wer einen neuen Personalausweis beantragt, muss gleich zweimal einen Termin beim Bürgeramt vereinbaren: für den Antrag und fürs Abholen. Derzeit dauert es jedoch einige Wochen, um einen Termin beim Amt zu bekommen. Zumindest das Abholen von Dokumenten soll erleichtert werden. Die Stadt Hannover prüft derzeit die Installation von Ausgabeterminals, in denen Dokumente hinterlegt und rund um die Uhr herausgegeben werden können. „Grundsätzlich stehen wir einer Erleichterung und Entlastung, die ein solches Verfahren wohl für alle Beteiligten mit sich bringen würde, positiv gegenüber“, sagt Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage der HAZ.

Stadt prüft Kosten

Die Idee geht auf einen Antrag der CDU zurück, dem bereits der Verwaltungsausschuss zugestimmt hat. Das letzte Wort hat jedoch der Rat nach der Sommerpause. Formal gesehen bestehe folglich noch kein Ratsauftrag, sagt Möller. Dennoch habe sich die Stadt bereits über die technischen Voraussetzungen kundig gemacht. Derzeit prüfe die Verwaltung, wie hoch die Kosten ausfallen.

Funktion wie bei Paketstation

Die Funktion der Ausgabeterminals ähnelt der einer Paketstation. Wenn sich ein Bürger beim Beantragen eines Ausweises für die 24-Stunden-Abholung entscheidet, wird das Dokument später im Terminal hinterlegt. Per SMS oder E-Mail bekommt der Antragsteller Nachricht, dass sein Ausweis bereitliegt. Innerhalb von sieben Tagen kann der Bürger dann per PIN und Fingerabdruck sein Fach in der Ausgabestelle öffnen – rund um die Uhr. Die Stadt Ludwigsburg hat das Verfahren im vergangenen Jahr getestet. Die Rückmeldungen der Bürger seien alle positiv gewesen, resümierte die Verwaltung dort damals.

