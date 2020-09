Hannover

Wer in der Südstadt, in der List, in Linden oder in der Nordstadt wohnt, kennt das Problem: Alle Straßen sind nach Feierabend zugeparkt, Lücken kaum zu finden. Das soll sich ändern. Auf Wunsch des Rates richtet die Stadtverwaltung neue Anwohnerparkzonen ein, vor allem in jenen innenstadtnahen Vierteln, in denen der Parkdruck besonders hoch ist. Die Stadt hat jetzt ein erstes Konzept für die Südstadt entwickelt und dem Bezirksrat vorgelegt. Bei den Politikern hat der Plan überwiegend Fragezeichen hinterlassen. „Das ist alles mit der heißen Nadel gestrickt“, sagt CDU-Bezirksratsherr Jesse Jeng. Die SPD meldete Beratungsbedarf an und vertagte die Entscheidung.

Grüne: Warum nur auf ein Gebiet beschränkt?

Der Plan für die Südstadt konzentriert sich auf das Quartier zwischen Rudolf-von-Bennigsen-Ufer im Westen und Hildesheimer Straße im Osten sowie zwischen dem Aegi im Norden und der Geibelstraße im Süden. „Warum das Gebiet nicht weiter ausgedehnt wurde, etwa bis zum Altenbekener Damm und über die Hildesheimer Straße hinaus, bleibt unklar“, sagt Oliver Kluck, Grünen-Fraktionschef im Bezirksrat. Denn auch dort herrsche Parkplatznot.

Je nach Straße unterschiedliche Regelungen

Nicht alle Straßen innerhalb des Areals will die Stadt zu Parkzonen für Bewohner erklären. Sie sortiert die Straßen nach drei Arten der Parkraumbewirtschaftung: In einigen Bereichen, etwa entlang der Hildesheimer Straße, muss jeder Autofahrer, ob Bewohner oder Besucher, ein Parkticket aus dem Automaten ziehen. Auf anderen Straßen, etwa der Meterstraße und der Alten Döhrener Straße, gilt ein Mischprinzip. Anwohner dürfen ihr Auto für unbegrenzte Zeit abstellen, Besucher für zwei bis zweieinhalb Stunden, je nach Straße. Sie müssen dafür keine Gebühr bezahlen, sondern nur ihre Parkscheibe platzieren. Dieses Mischprinzip gibt es noch abgewandelt, etwa auf der Maschstraße: Anwohner zahlen nichts, Besucher müssen einen Parkschein kaufen. Zudem sieht die Stadt reine Anwohnerparkzonen vor, etwa auf der Wiesenstraße. Solche Straßen sind künftig für Besucher tabu.

Niedrige Preise für Anwohnerparkausweise

Anwohnerparkausweise gibt es nicht umsonst, sie sind aber sehr günstig. Für ein halbes Jahr müssen Bewohner 15,30 Euro bezahlen, ein Jahr kostet 30,70 Euro, ein Zwei-Jahres-Ticket 61,40 Euro. Nur wer seinen Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Parkzone hat, darf einen Ausweis beantragen. Der Schein berechtigt nicht, auf einem bestimmten Stellplatz zu parken, sondern nur in der ausgewiesenen Zone. Ziel der Strategie ist es, die wenigen Parkplätze in dicht besiedelten Quartieren für Anwohner zu reservieren und Besucher zu ermuntern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad anzureisen.

Politik hat viele Änderungswünsche

Ob das Modell, das die Stadt jetzt für die Südstadt ersonnen hat, so umgesetzt und auf andere Viertel wie die List übertragen wird, ist zweifelhaft. „Wir werden einige Änderungswünsche haben“, kündigt Kluck an. Er kritisiert, dass es in dem Konzept zu viele Straßen gebe, auf denen lediglich eine Parkzeitbeschränkung gelte, ohne dass Gebühren erhoben werden. Eigentlich solle die Parkraumbewirtschaftung nach seiner Ansicht auch dazu dienen, ein bisschen Geld in die Stadtkasse zu spülen – insbesondere nach Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung. Die umstrittene Satzung verpflichtete Hauseigentümer, bei Straßenerneuerungen einen Kostenanteil zu übernehmen. Auf Druck von CDU und FDP wurde sie abgeschafft.

Ob die Stadt tatsächlich Gewinne erzielt, bleibt abzuwarten. Zunächst kommen Kosten auf sie zu. Die Einrichtung der neuen Parkzonen in der Südstadt einschließlich 30 neuer Parkscheinautomaten beziffert die Stadt auf 220.000 Euro. Zusätzliche Politessen und Ordnungskräfte will die Verwaltung einstellen, um alles kontrollieren zu können – macht noch einmal knapp 350.000 Euro im Jahr. Die Einnahmen aus Parkgebühren schätzt die Stadt auf 90.000 Euro pro Jahr, die Bußgeldeinnahmen auf rund 309.000 Euro.

Von Andreas Schinkel