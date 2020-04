Hannover

Nähmaschine steht an Nähmaschine. Wäre der Abstand zwischen den Tischen nicht so groß, könnte man sich in einer ostasiatischen Textilfabrik wähnen. Die Stadt hat im geräumigen Foyer der Volkshochschule in der Burgstraße eine eigene Produktionsstraße für Gesichtsmasken eingerichtet.

Die Idee dazu hatte Sibylle Berkefeld. Die 53-jährige, selbst ursprünglich gelernte Modedesignerin, arbeitet im Info-Pavillon an den Herrenhäuser Gärten. Dieser ist derzeit geschlossen. „Und da haben wir uns überlegt, was wir sonst Sinnvolles für die Stadt tun können“, sagt sie.

Waschen, Bügeln, Zuschneiden, Nähen: die Maskenproduktion in der VHS. Quelle: Michael Thomas

Jetzt sitzt Sibylle Berkefeld mit einigen Kolleginnen an den Nähmaschinen in der VHS. Sie koordiniert die Arbeit und weist neue Näherinnen ein. Etwa ein Dutzend Helfer haben die Arbeit bereits aufgenommen. Sie arbeiten normalerweise in städtischen Diensten; als Kassiererin im Stadionbad oder im Eventmanagement. Derzeit haben sie Leerlauf; einige erledigen einen Teil ihrer eigentlichen Aufgaben im Homeoffice. In einem internen Aufruf hat die Verwaltung dafür geworben, in der Maskennäherei zu arbeiten.

Bis zu 800 Masken täglich

Seit das Land entschieden hat, vom kommenden Montag an eine Maskenpflicht einzuführen, ist der Bedarf an Gesichtsmasken groß. In der VHS werden nun gespendete Stoffe gewaschen, gebügelt, zugeschnitten und genäht; die Helfer arbeiten im Fließbandverfahren. Die VHS hat dafür 24 Nähmaschinen bereitgestellt, die sonst in Kursen eingesetzt werden.

Sabrina Schellwald zählt zu den ersten Näherinnen, die in der VHS Masken herstellen. Quelle: Michael Thomas

Bis zu 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könne man hier beschäftigen, sagt VHS-Verwaltungsleiter Claus Reinhold-Linde. Oft müsse man improvisieren, der Aufbau der Werkstatt sei für alle Neuland: „Wir können ja nicht sagen, dass wir einfach alles genauso machen wie in der letzten Corona-Krise.“ Wenn es genug Helfer und Material gebe, könne man in der nächsten Woche in Vollbetrieb gehen: „Dann könnten wir bis zu 800 Masken täglich herstellen“, sagt Reinhold-Linde. Verkauft werden diese allerdings nicht. Sie sind für den Eigenbedarf in der Verwaltung gedacht.

Von Simon Benne