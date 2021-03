Hannover

Der Historiker gilt als ausgewiesener Experte für afrikanische Geschichte. Bei einer Veranstaltungsreihe der Stadt wurde ein geplanter Vortrag von Prof. Helmut Bley jetzt aber gestrichen. Den Ausschlag dafür sollen Proteste einer Anti-Rassismus-Initiative gegeben haben, die Vorbehalte gegen Bley äußerte. Die Stadt sagte daraufhin die Onlinediskussion zum Thema Kolonialgeschichte und Rassismus ganz ab.

Die Veranstaltung im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ hatte am 18. März über die Bühne gehen sollen. Bley sollte zum Auftakt einer Diskussion ein Impulsreferat über das Thema „Kolonialgeschichte von Afrikanern und Afrikanerinnen her denken“ halten. Bei der Onlinevorbesprechung war auch die „Initiative für Diskriminierungssensibilität und Rassismuskritik“ (IDiRa) dabei, die sich nach eigenem Bekunden gegen Rassismus an Bildungseinrichtungen einsetzt.

Ein Freund afrikanischer Kultur: Seit Jahrzehnten macht Helmut Bley sich für eine geschichtliche Aufarbeitung der Kolonialzeit stark. Quelle: Samantha Franson

„Eine Vertreterin von IDiRa erklärte gleich am Anfang des Vorgespräches nachdrücklich, dass ich als ,alter weißer Mann‘ mich gar nicht in afrikanische Verhältnisse hineindenken und einfühlen könnte“, sagt Bley. Sie habe gedroht, die Veranstaltung im Fall seiner Teilnahme zu boykottieren. Mehrere Teilnehmerinnen hätten gesagt, dass nur afrikanische Menschen authentische Aussagen zu dem Thema treffen könnten, sagt Bley. Bald nach dem Gespräch habe eine Rathausmitarbeiterin bei ihm angerufen und die ganze Veranstaltung abgesagt. Die IDiRa war für eine Stellungnahme gegenüber der HAZ nicht zu erreichen.

„Eine ganze Weile diskutiert“

Helmut Bley gilt bundesweit als einer der besten Kenner afrikanischer Geschichte. Seit den Sechzigerjahren setzt sich der emeritierte Professor für die Aufarbeitung der Kolonialzeit ein und macht sich gegen Rassismus stark. Der 86-Jährige lehrte an der Leibniz-Uni ebenso wie in Tansania.

Seiner Darstellung nach beanstandeten die Aktivistinnen beim Vorgespräch vor allem, dass er als Weißer über afrikanische Sichtweisen sprechen wollte. „Wir haben eine ganze Weile diskutiert“, sagt Bley. Er habe dabei vergeblich versucht zu erklären, dass nach der Argumentation seiner Kontrahentinnen auch Afrikaner die Verhältnisse in Europa nicht studieren könnten. „Dabei haben doch viele Afrikaner, Lateinamerikaner und Chinesen auch die Lehren von Karl Marx aus Trier rezipiert oder sozialdemokratische Positionen aufgegriffen“, sagt Bley.

Identität im Wandel: Prof. Bley soll seinen abgesagten Vortrag jetzt im November nachholen. Quelle: Samantha Franson

Der Fall rührt an grundsätzliche Fragen der sogenannten Identitätspolitik. Dabei setzen sich Mitglieder bestimmter Gruppen, die nach kulturellen, ethnischen oder sexuellen Merkmalen definiert werden, vehement für die Rechte ihrer Minderheit ein. Kritiker befürchten, dass sie dabei allerdings ihrerseits die Spaltung der Gesellschaft in kleine Gruppen vorantreiben könnten, wenn sie auf eine scharfe Abgrenzung gegenüber Außenstehenden setzen.

„Gegen die Aufklärung“

Aus der Sicht von Bley widerspricht es den Prinzipien der Aufklärung zu behaupten, dass kollektive Identität etwas Festgefügtes und Unveränderliches sei. „Damit wird die historische Erfahrung geleugnet, dass insbesondere in der Moderne die Menschen überall durch mehrere Identitätsstränge bestimmt sind, die sich im stetigen Wandel befinden“, sagt er.

Im Rathaus bedauert man, dass die Veranstaltung geplatzt ist. Aus den vertraulichen Gesprächen im Vorfeld wolle er nicht berichten, erklärt Stadtsprecher Christian von Eichborn. „Das angedachte Gesprächsformat hat sich aber nicht als tragfähig erwiesen“, sagt er. Der Stadt sei eine offene und liberale Diskussionskultur wichtig. „Diese muss aber von allen Seiten gewollt sein“, sagt von Eichborn. Helmut Bley soll seinen Vortrag jetzt im kommenden Herbst halten. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „November der Wissenschaft“.

Von Simon Benne