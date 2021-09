Hannover

Eine falsche Angabe auf den Benachrichtigungskarten des Wahlbezirks 0426 hat Wähler am Sonntag zur IGS Südstadt gelotst – obwohl dort gar keine Stimmabgabe möglich war. Weil das Schulgelände wegen Bauarbeiten teils gesperrt ist, war das Wahllokal verlegt worden. Die Wähler erfuhren das aber erst vor Ort durch einen Plakataushang.

Wahl auf der Baustelle?

Das, was am Sonntag vor der IGS Südstadt geschehen ist, sei „beinahe lustig gewesen“, berichtete Anwohner Bernd Breitbach – wäre es nicht eine weitere Panne der an Pannen nicht armen Kommunalwahl 2021. Breitbach wohnt mit seiner Partnerin Roswitha Siecken gegenüber der IGS – und wunderte sich über die Angabe auf der Wahlbenachrichtigungskarten. Das Paar fragte sich, wie dort eine Stimmabgabe möglich sein soll – schließlich wird auf dem Schulgelände kräftig gebaut. Seit dem Beginn der Sommerferien standen dort Schilder mit der Aufschrift „Betreten der Baustelle untersagt.“ Am Tag vor der Kommunalwahl fragte Breitbach deshalb im Rathaus nach, ob die Stimmabgabe trotz der Baustelle in der Südstadt-IGS stattfinden werde. Daraufhin schickte die Stadt zwei Angestellte zur Schule, die an zwei Türen Plakate aufhängten mit der Information, dass das Wahllokal von der IGS in die Wißmannstraße verlegt worden sei. Allerdings fehlte die Angabe der genauen Hausnummer.

Googeln nach der neuen Adresse

Am Wahlsonntag habe es schon am frühen Morgen Verwirrung unter den Wählern gegeben, die zur IGS kamen und die Plakate sahen, berichtet Breitbach: „Junge Leute standen ratlos vor der Baustelle, bemühten ihr Smartphone, um vermutlich über Google Maps die Wißmannstraße zu finden.“ Er habe dann die Wähler über den Standort des Wahlbüros in der Wißmannstraße 24 aufgeklärt. Breitbach habe später seine Partnerin zur Wahl begleitet, und „viele Menschen schlossen sich uns an, da wir sie auf dem richtigen Weg begleiten konnten“.

Stadt sicher: Alle Wähler haben den Wahlraum gefunden

Breitbach bemängelt die lückenhafte Kommunikation der Stadt über die Verlegung des Wahlbüros. Stadtsprecher Dennis Dix erklärte, dass die Sanierungsarbeiten „wider Erwarten“ nicht rechtzeitig fertiggestellt worden seien und deshalb die „Umdisponierung“ nötig war. Im Juni war bekannt geworden, dass die Sanierung und Erweiterung der Schule voraussichtlich bis 2024 dauern wird. Alle Wähler und Wählerinnen hätten den Wahlraum „nach kurzer Orientierung“ aber gefunden, beteuert Dix.

Neues Wahllokal für Bundestagswahl

Da sich der Wahlraum für die Bundestags- und Regionspräsidenten-Stichwahl am 26. September noch ein weiteres Mal ändern wird, werde die Stadt die betroffenen Wähler im Wahlbezirk 0426 noch über den Ort informieren, in dem dann die Wahlen stattfinden sollen, sagte Dix weiter.

