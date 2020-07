Hannover

Die Stadt Hannover schließt mit sofortiger Wirkung das Parkhaus unter dem Maritim-Hotel am Friedrichswall. Seit Freitagmorgen 6 Uhr dürfen keine Pkw mehr in den beiden Untergeschossen abgestellt werden, die dort befindliche Autowaschanlage ist ebenfalls per Ordnungsverfügung geschlossen worden. Zur Begründung heißt es, die Brandmeldeanlage im Parkhaus sei außer Betrieb genommen worden – daher dürfe sie nicht mehr genutzt werden.

Warum die Brandmelder nicht mehr funktionsfähig seien, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise steht das im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten in den oberen Geschossen des Maritimhotels. Der Bauleiter dort habe Kontrolleuren der Stadt am Donnerstag bestätigt, dass die Brandmeldeanlage außer Funktion gesetzt worden sei, heißt es in der Ordnungsverfügung der Stadt. Das Schreiben ging gestern an den Inhaber der Agip-Tankstelle an der Rückseite des Hotels, der auch die Parkdecks und die unterirdische Waschanlage betreibt.

Anzeige

Ordnungsverfahren gegen Baufirma

Das Maritimhotel war in den letzten Tagen wiederholt in die Schlagzeilen geraten. So gab es zunächst Kritik am schleppenden Bautempo in der 55 Jahre alten sanierungsbedürftigen Immobilie. Dann wurde in dieser Woche bekannt, dass in dem Gebäude 50 bulgarische Arbeiter in schadstoffbelasteten Räumen ohne Trinkwasser und Toiletten wohnen. Die Region Hannover hat wegen dieser Zustände ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen das Bauunternehmen eingeleitet und verfügt, dass alle Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet werden müssen.

Von Heiko Randermann