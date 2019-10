Hannover

Autofahrer müssen sich ab Donnerstagmorgen in der Südstadt von Hannover auf Staus und längere Fahrzeiten einstellen. Aufgrund von „dringenden Arbeiten zur Wahrung der Verkehrssicherheit“ sperrt die Stadt von da an den Rechtsabbieger von der Marienstraße zur Berliner Allee. In dem Bypass seien Schäden aufgetreten, die den Radverkehr beeinträchtigen.

Wie die Stadt mitteilte, wird die Sperrung um 9 Uhr eingerichtet. Um die Bauarbeiten noch in den Herbstferien abschließen zu können, sei dieser Termin gewählt worden. Laut Verwaltung gibt es am Abzweig Schäden an der Bordsteinkante und der Gosse. Wann die Ausbesserungen genau abgeschlossen sein sollen, sagt die Stadt nicht. Eine Antwort auf eine entsprechende HAZ-Anfrage steht noch aus.

Umleitung führt über den Aegi

Die Sperrung des Abzweigs wird zwangsläufig dazu führen, dass es im Berufsverkehr auf der Marienstraße noch enger wird. Autofahrer können nämlich auch nicht an der eigentlichen Kreuzung zur Berliner Allee rechts abbiegen, ohne den Bypass zu benutzen. Die offizielle Umleitungsstrecke führt vielmehr weiter zum Aegidientorplatz über den Schiffgraben zurück zur Berliner Allee.

