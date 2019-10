Hannover

Eigentlich wollte die Stadt von diesem Donnerstag an Schäden an Bord und Gosse auf dem Rechtsabbieger von der Marienstraße in die Berliner Allee ausbessern – die Sperrung der kurzen Strecke allerdings hätte für Autofahrer lange Umwege bedeutet. Weil derzeit ohnehin verstärkter Verkehr in der Marienstraße herrscht, hat die Stadt die Arbeiten am Mittwochnachmittag überraschend abgesagt. Viele Autofahrer nutzen die Marienstraße derzeit auch als Ausweichstrecke zum von Bauarbeiten gebeutelten Südschnellweg.

Umleitung hätte über den Aegi geführt

Die Sperrung des Abzweigs hätte zwangsläufig dazu geführt, dass es im Berufsverkehr auf der Marienstraße noch enger wird. Autofahrer können dann nämlich nicht mehr an der eigentlichen Kreuzung zur Berliner Allee rechts abbiegen. Die offizielle Umleitungsstrecke würde vielmehr weiter zum Aegidientorplatz über den Schiffgraben zurück zur Berliner Allee führen. Auch die Lavesstraße wäre nur über Umwege erreichbar gewesen.

Neuer Termin steht noch nicht fest

Wann die Arbeiten nun stattdessen ausgeführt werden, steht nach Auskunft der Stadt noch nicht fest. Offenbar soll zunächst das Ende der Arbeiten auf dem Südschnellweg abgewartet werden, wo das Land an der Konstruktion der Brücke über die Hildesheimer Straße umfangreiche Reparaturen vornimmt.

