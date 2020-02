Hannover

Das Sturmtief „Sabine“ war gerade abgezogen, da haben Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün bereits damit begonnen, den Frühling in die City zu bringen. 45 Kübel mit Zierkirschen und 15 Zieräpfelbäumchen wurden aufgestellt – auf dem Ernst-August-Platz, am Georgsplatz, in der Georgstraße, an der städtischen Galerie Kubus, am Platz der Göttinger Sieben sowie am Historischen Museum, an der Marktkirche, in der Grupenstraße und am Aegidientorplatz.

Stadtsprecher Dennis Dix hofft, dass noch im Februar die ersten Blüten sprießen werden. Darunter sind rosa blühende Zierkirschen der Sorte „Prunus Accolade“ und die dunkelrosa und weiß blühenden Zieräpfel der Sorten „ Hopa“, „Rudolph“, „Golden Hornet“ und „Evereste“. An den ersten sind sogar schon aufkeimende Knospen zu erkennen.

Erste Zeichen des Frühlings: Die Stadt hat Kübel mit Zieräpfeln und Kirschen aufgestellt – einige blühen schon. Quelle: Christian Behrens

„Die Kübel sind sturmfest“

Laut Prognosen soll schon am kommenden Sonntag der nächste Sturm über die Region Hannover ziehen. Dass „Tomris“ die neu aufgestellten Zierbäume beschädigen könnte, glaubt Dix jedoch nicht. „Die Kübel wiegen rund 250 Kilo. Die sind sturmfest“, sagt er. Die schmückende Holzummantelung bringt noch einmal zusätzliche 50 Kilogramm je Exemplar auf die Waage. Neue Pflanzen sollen dann ab Anfang Mai die Innenstadt verschönern. Dann werden die jetzigen Frühjahrskübel durch rund 40 Fuchsien, Bleiwurz, Oliven, Agapanthus und Buchsbaum ersetzt.

Von Manuel Behrens