Aus der Stadt Immobiliensuche - Wo können die Schätze der Stadt lagern? Um die Schätze des Stadtarchivs und aus den Museen einzulagern, sucht die Stadt per europaweiter Ausschreibung eine passende Immobilie. Diese soll 25 000 Quadratmeter Platz bieten – und höchstens vier Kilometer vom Rathaus entfernt sein.

Umzug geplant: Bislang ist das Stadtarchiv in einem unscheinbaren Bau in der Straße Am Bokemahle nahe der Sallstraße untergebracht. Quelle: Villegas