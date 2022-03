Hannover

Wie attraktiv muss die Innenstadt der Zukunft von Hannover sein? Was ist dafür zu tun? Und vor allem: Wie werden nötige Baumaßnahmen finanziert? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Projekt „Innenstadtdialog“ schon länger, und die Stadt hat nun eine konkrete Finanzierungsidee auf den Weg gebracht: Sie bewirbt sich beim Landes-Förderprogramm „Resiliente Innenstadt“ um eine maximale Fördersumme von 4,2 Millionen Euro – es geht darum, wie die Stadt auf die Probleme und Veränderungen reagieren kann. Bis zum 21. April muss sie die Strategie für die Innenstadtentwicklung skizzieren. Das ist wenig Zeit, und das gefällt der Rathauspolitik nicht so gut.

„Im Innenstadt-Dialog sind die Inhalte noch gar nicht festgezurrt. Was sind denn jetzt die Inhalte, mit denen sich die Stadt um die Fördermittel bewirbt?“, wollte etwa Joachim Albrecht (CDU) von der Stadt wissen, die die Bewerbungspläne im Wirtschaftsausschuss vorgestellt hatte. „Es gibt viele Ideen für die Innenstadt. Die sind aber noch gar nicht abschließend ausgearbeitet. Es gibt allenfalls ein paar Hinweise. Ich finde es höchst alarmierend, dass die Stadt diese Hinweise nun umsetzen will“, so FDP-Wirtschaftsexperte Patrick Döring.

Teil einer Idee: Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt soll verbessert werden. Wie das aussehe kann, zeigte die Stadt beim temporären Projekt „Kulturdreieck“ im vergangenen Jahr. Das Foto entstand auf der Sophienstraße. Quelle: Nancy Heusel

Stadt stellt die Strategie am 20. April im Bauausschuss vor

Peggy Keller (SPD) sagte, sie finde es schwierig, der Politik Dinge vorzuenthalten. Dafür sei das Thema Innenstadt viel zu wichtig. „Das Förderprojekt bietet der Stadt eine gute Chance, Ideen zu verwirklichen. Die Bewerbung ist sinnvoll, über die Inhalte müssen wir aber noch reden“, so der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Florian Spiegelhauer. Der Zeitplan sei aktuell nicht kompatibel mit „unserer Ausgestaltungsschärfe“, so Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel. „Wir sollten aber nicht signalisieren, dass wir diesen Prozess nicht schaffen“, sagte sie.

Verständigt hat sich der Wirtschaftsausschuss darauf, dass die Stadt in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses am 20.April den groben Bewerbungsrahmen skizziert und die Strategien für die nachhaltige Stadtentwicklung vorstellt – ohne zu sehr ins Detail zu gehen, um die Arbeit des Innenstadtdialogs nicht zu beeinträchtigen. Anja Ritschel sagte, es gehe in der Strategie etwa um die Themen Begrünung der Innenstadt, Anpassung an den Klimawandel, aber auch das Kulturdreieck aus der Bewerbung zur Kulturhauptstadt fände sich wieder.

„Brauchen eine dauerhafte Lösung bei der Finanzierung“

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, sagt dazu: „Die Förderung ist unerlässlich und notwendig. Das bloße Reden hilft nicht. Das, was wir machen wollen für die Innenstadt, kostet eben Geld.“ Gerade in diesen Zeiten, erst mit Corona, dann mit dem Geflüchteten, seien die Städte und Gemeinden finanziell sehr stark belastet. „Da ist es wichtig, dass das Land hilft“, so Prenzler. Zugleich sei er aber auch in Sorge, dass die finanziellen Mittel durch Förderungen eines Tages nicht mehr da sind, da sie zeitlich immer begrenzt sind. „Eine Innenstadtentwicklung aber endet nie, deshalb brauchen wir eine dauerhafte Lösung bei der Finanzierung“, so der Chef der City-Gemeinschaft.

Das Förderprogramm „Resiliente Innenstadt“ besteht aus zwei Phasen. Der Wettbewerbsauftakt mit der Einreichung der Interessensbekundung war bereits am 14.Oktober vergangenen Jahres. In dieser ersten Phase sind Kommunen aufgefordert, Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu erstellen, Leuchtturmprojekte zu entwickeln und sich damit für eine Aufnahme in das Programm zu bewerben – bis zum 21. April. Bekommt die Stadt Hannover im Juni den Zuschlag, muss sie ab Sommer 2022 bis Ende 2027 die geförderten Maßnahmen umsetzen. Das ist dann die zweite Phase.

Projektvolumen könnte 10,5 Millionen Euro umfassen

Maximal 4,2 Millionen Euro Fördergeld ist für die Stadt Hannover möglich, das entspricht einem Höchstsatz von 40 Prozent. Einschließlich des städtischen Eigenanteils von 60 Prozent kann damit ein Projektvolumen von bis zu rund 10,5 Millionen Euro erzielt werden. Die Projekte, die bis Ende 2027 umzusetzen sind, müssen in Zusammenhang mit der eingereichten Strategie stehen. Und: Der Eigenanteil der Stadt muss außerdem im Haushaltsjahr 2022 aus bestehenden Haushaltsmitteln getragen werden, lautet eine weitere Bedingung.

