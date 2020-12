Hannover

Hannover wird zwar nicht Europas Kulturhauptstadt 2025, doch dafür soll in jenem Jahr der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) in der Landeshauptstadt über die Bühne gehen. Die Stadt, das Land Niedersachsen und die Landeskirche wollen die Großveranstaltung, die alle zwei Jahre in einer anderen Stadt stattfindet, jetzt offiziell nach Hannover einladen.

Im Jahr 2005 kamen Tausende Kirchentagsbesucher zu den Veranstaltungen auf dem Messegelände. Quelle: HAZ-Archiv

Nach Informationen der HAZ gibt es bei den Kirchentagsorganisatoren keine weiteren Bewerbungen von Städten. Dass Hannover den Zuschlag des DEKT-Präsidiums bekommt, gilt damit als sicher. „Wir würden uns freuen, wieder nach Hannover zu kommen“, sagt Kirchentagssprecher Mario Zeisig. Allerdings muss der Stadtrat der Einladung erst noch zustimmen.

„Bunt, divers, weltoffen“

„Der Kirchentag wird 2025 Menschen unterschiedlicher Herkunft und Glaubensrichtungen zusammenbringen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay. „ Hannover ist ein idealer Ort für dieses Fest – bunt, divers und weltoffen.“ Die Stadt hatte den Kirchentag zuletzt 2005 ausgerichtet; dabei hatten Zehntausende Besucher ein buntes Glaubensfest gefeiert. „Diesen Erfolg werden wir 2025 wiederholen“, sagt Onay. Der Kirchentag sei eine wunderbare Gelegenheit, Hannover zu präsentieren.

Abschlussgottesdienst auf dem Schützenplatz: Margot Käßmann feierte mit Tausenden Besuchern das Abendmahl. Quelle: dpa

Die Kosten des Kirchentags liegen bei rund 25 Millionen Euro. Etwa ein Viertel davon wird nach Angaben der Stadt über Eintrittskarten und Spenden aufgebracht. Die Stadt müsste sich mit 4 Millionen Euro, das Land und die Landeskirche mit jeweils 7 Millionen Euro und der Bund mit 500.000 Euro beteiligen.

Symbol des Kirchentags: Papphocker auf dem Messegelände Hannover 2005. Quelle: NP

Das Land Niedersachsen hat seinen Beitrag bereits im Sommer zugesichert, und Landesbischof Ralf Meister hatte sich bereits vor mehr als vier Jahren für einen Kirchentag in Hannover stark gemacht.

Zum fünften Mal Hannover

Während des Kirchentages sind rund 2000 Veranstaltungen auf dem Messegelände sowie im Stadtgebiet geplant. In den vergangenen Jahren gaben sich bei der Großveranstaltung zahlreiche Prominente die Ehre, unter anderem sind Bundeskanzlerin und Bundespräsident Stammgäste bei Kirchentagen.

Hannover hat als Kirchentagsstadt eine lange Tradition. Der erste Kirchentag fand 1949 hier als „Evangelische Woche“ statt, später setzten die Kirchentage 1967, 1983 und 2005 wichtige gesellschaftliche und politische Akzente. Im Jahr 2021 soll es einen Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt geben, allerdings ist noch nicht klar, in welchem Rahmen die Corona-Pandemie dies zulassen wird. Der Kirchentag danach ist für 2023 in Nürnberg geplant, ehe zwei Jahre darauf Hannover an der Reihe ist.

Von Simon Benne