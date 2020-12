Hannover

Fahrverbote für Dieselautos in Hannover sind vom Tisch, aber auf der Friedrich-Ebert-Straße müssen Autofahrer das Tempo drosseln – so sieht nach Informationen der HAZ im Kern der gerichtliche Vergleich aus, den die Stadt mit der Deutschen Umwelthilfe ausgehandelt hat. Auf der Ricklinger Durchgangsstraße soll künftig nur noch Tempo 40 erlaubt sein. Das teilte Umweltdezernentin Sabine Tegtemeyer-Dette (Grüne) kürzlich dem vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss mit.

Tempo 40 vom Deisterplatz bis zum Ricklinger Kreisel

Die Friedrich-Ebert-Straße ist die einzige von insgesamt fünf Straßen mit Luftmessstationen in Hannover, auf der der Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid noch überschritten wird. Das Gas wird vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen. Dem Vergleichsentwurf müssen in den kommenden Wochen die Ratsgremien zustimmen. Verschiedene Fraktionen haben bereits Einverständnis signalisiert.

Autofahrer, die vom Deisterplatz Richtung Ricklinger Kreisel unterwegs sind, müssen ihr Tempo dann nicht mehr umstellen. Bereits auf der Göttinger Straße gilt Tempo 40. Die reduzierte Geschwindigkeit ist vor vielen Jahren aufgrund der hohen Luftverschmutzung verhängt worden. Die Straße zwischen den Häuserblöcken gleicht einem Trog, die Luft kann dort kaum zirkulieren. Zudem befindet sich an der Göttinger Straße eine Luftmessstation. Die Göttinger Straße geht in die Friedrich-Ebert-Straße über, auf der nun ebenfalls Tempo 40 gelten soll.

Ausgehandelte Maßnahmen decken sich mit Vorhaben der Stadt

Der ausgehandelte Vergleich zwischen Stadt und Umwelthilfe bringt ein langes Verfahren zum Abschluss. Vor drei Jahren hatte die Umwelthilfe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht. Als Grund gab der Verein an, dass Hannover die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid nicht einhalte. Mit der Klage wollte die Umwelthilfe unter anderem Fahrverbote für Dieselautos durchsetzen. Ein Jahr später verwies das Gericht die Klage an das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg.

Die Umwelthilfe betont, dass sie einen „umfassenden Maßnahmenkatalog“ mit der Stadt ausgehandelt habe. Werde dieser beschlossen und umgesetzt, könne in Hannover der Grenzwert für Stickstoffdioxid eingehalten werden. Dem Vernehmen nach deckt sich das Maßnahmenpaket weitestgehend mit Vorhaben, die die Stadt ohnehin geplant hat. Dazu zählt unter anderem die Förderung des Radverkehrs, etwa durch den Ausbau von Velorouten.

CDU : „Stadt hat viel Glück gehabt“

In der Ratspolitik herrscht Erleichterung, dass der Gerichtsprozess nun zum Ende kommt. „Die Stadtverwaltung hat in letzter Sekunde viel Glück gehabt“, meint CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Am Ende sei es vor allem modernen, umweltfreundlichen Motoren zu verdanken, dass sich die Konzentration von Stickstoffdioxid in den Straßen verringert habe.

Von Andreas Schinkel