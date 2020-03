Hannover

In der Debatte um ein neues Zentraldepot für die Kultureinrichtungen der Stadt hat sich jetzt der Freundeskreis des Stadtarchivs zu Wort gemeldet. Er fordert, von den bisherigen Plänen abzurücken, die vorsehen, ein gemeinsames Depot für die Schätze aus den Museen sowie für die Akten des Stadtarchivs zu schaffen. „Aus unserer Sicht scheint eine Trennung der beiden Vorhaben sinnvoll“, schreibt Hans Otte, der Vorsitzende des Freundeskreises, jetzt in einem Brief an Oberbürgermeister Belit Onay sowie die Spitzen der Ratsfraktionen.

Das Stadtarchiv hat seinen Sitz derzeit in der Straße Am Bokemahle in der Südstadt. Quelle: Villegas

Seit Monaten sucht die Stadt vergeblich nach einem Magazin für beide Einrichtungen. Unter anderem soll ein Gewerbegebiet im Bartweg in Linden-Mitte als Standort im Gespräch gewesen sein. Doch bislang zerschlugen sich alle Pläne – obwohl besonders die Museen zur Eile dringen: Solange sie ihre Exponate nicht auslagern können, stockt ihre Sanierung; in der Folge droht ihnen eine jahrelange Schließung.

Zentraler Standort gefordert

Im Fall des Stadtarchivs hingegen sei keine Dringlichkeit geboten, schreibt Otte – dies könne noch für einige Jahre an seinem bisherigen Standort in der Südstadt bleiben. Im Stadtarchiv sind oft Ausstellungen zu sehen, und auch Schulklassen besuchen die Einrichtung. Daher müsse das Archiv einen zentralen Standort in der Stadt haben, fordert Otte: „Ein Archiv lebt von seinen Benutzern.“

Museen könnten ihre Depots vergleichsweise leicht von den zentral gelegenen Ausstellungsräumen trennen. Die Exponate müssten nur selten bewegt werden. Daher könnten Museumsmagazine preisgünstig an den Stadtrand verlegt werden. Im Archiv hingegen sei es sinnvoll, dass Magazin- und Arbeitsräume nah beieinander seien. Für die unter Zeitdruck stehenden Museen ließen sich geeignete Depots zudem leichter finden, wenn die Interessen des Stadtarchivs nicht mit berücksichtigt werden müssten.

