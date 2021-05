Empelde/Badenstedt/Linden

Pünktlich um 17:20 Uhr sitzt Anna Doil in ihrem Bus. In neun Minuten beginnt ihre erste Fahrt mit dem Schienenersatzverkehr (SEV)-Bus von Empelde über Badenstedt zum Schwarzen Bär in Linden-Mitte. Der Grund für den Einsatz der Busse: An der Haltestelle Hermann-Ehlers-Allee werden Betonfertigteile für die Hochbahnsteige verbaut. Im Bereich der Hafenbahn wird ein neues Gleiskreuz angelegt.

Während Doil sich noch einmal ihre Abfahrtszeiten auf dem Busparkplatz anschaut, kommen die ersten Fahrgäste an ihre Tür. Anders als beim SEV-Einsatz Anfang April sollen Mitfahrende nicht an den Busparkplätzen, sondern an der Stadtbahnhaltestelle einsteigen – das sorgt für Verwirrung. „Ihr Kollege hat uns noch kommen sehen, ist dann aber gefahren“, beschwert sich eine junge Frau. So richtig sicher ist Doil sich über die Abläufe auch noch nicht, aber weil sie in wenigen Minuten abfährt, öffnet sie schon einmal die hinteren Türen und lässt alle einsteigen, bevor sie die Ersatzhaltestelle anfährt.

„Beim SEV muss man mitdenken“

„Heute habe ich Glück, weil es eine relativ lange Strecke ist“, sagt die Busfahrerin. Gerade beim SEV seien kurze Strecken eher die Regel. Bei ihrer heutigen Schicht fährt sie nur fünf Runden. Normalerweise fährt die Mutter von zwei Töchtern Linienbusse der Üstra Reisen. Auch hier fährt sie lieber längere Strecken am Stadtrand: „Am liebsten fahre ich den 800er. Nach Anderten kommen nur noch Dörfer, das ist echt entspannend“, schwärmt sie. Der SEV sei für sie eine willkommene Abwechslung, bei den regulären Strecken sei schnell eine Routine drin: „Beim SEV muss man noch einmal anders mitdenken“.

Im Bereich der Hafenbahn wurde ein neues Gleiskreuz verbaut, wodurch Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr ausweichen mussten. Quelle: Leona Passgang

Leichter macht es ihr, dass der Kollege vor ihr ein bisschen zu spät loskommt. So kann sie einfach hinterherfahren und sich die Strecke einmal anschauen. Pünktlich um 17.29 Uhr geht es bei bestem Sonnenschein los. Durch die Bauarbeiten ist die Fahrbahn an einigen Stellen etwas enger. Im Alltag erlebt Doil oft, dass PKW-Fahrer den Bremsweg und die Breite der Busse unterschätzen. „Viele Autofahrer reihen sich wirklich knapp vor die Busse ein, oft einfach nur, um vor uns zu sein“, sagt Doil. Dann müsse sie „in die Eisen gehen“ zum Leid ihrer Fahrgäste.

20 Minuten Wartezeit an der Humboldtstraße

Auf ihrer ersten Strecke zur Haltestelle Schwarzer Bär bleibt es ruhig. Die Straßen sind relativ leer und während der Fahrt stellt Doil fest, dass die Strecke sogar im Navigationssystem ihres Busses eingetragen ist. Das sei nicht immer so, denn die Ersatzstationen müssen extra in dem System registriert werden. Nach etwa 15 Minuten steigen die Fahrgäste in die bereitstehende Stadtbahnlinie 9 in Richtung Fasanenkrug um. Doil hat jetzt 20 Minuten Wartezeit, bevor es wieder zurück nach Empelde geht.

Die Dauer der Wartezeiten variiert normalerweise zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde, je nach Fahrplan und Strecke, erklärt Doil. Im besten Falle gibt es an den Warteplätzen einen Kiosk oder Supermarkt in der Nähe, wo sie sich eine Kleinigkeit kaufen kann. Am Warteplatz an der Humboldtstraße gibt es eine solche Gelegenheit nicht. Stattdessen vertreibt Doil sich die Zeit am Handy. Wenige Minuten, nachdem der Kollege vor ihr wieder in Richtung Schwarzer Bär fährt, fährt auch Doil wieder los. Am Schwarzen Bär angekommen erhält sie schließlich die Info: „Wenn der Fahrer vor dir losfährt, kannst du eigentlich direkt hinterher“.

„Bei Hindernissen helfen wir uns gegenseitig“

„Das ist jetzt zum Beispiel eine Info, die ich noch nicht hatte“, schmunzelt Doil, während sie anfährt. Die Üstra-Mitarbeiter am Schwarzen Bär koordinieren die Fahrgäste und achten darauf, dass die Busse nicht zu voll sind. In Doils Bus sind einige Fahrgäste eingestiegen. Die engere Fahrbahn scheint im Bus noch einige paar Zentimeter schmaler, als sie tatsächlich ist. An einer Baustellenampel kommt Doil ein Kollege entgegen – sie lässt ihn durch: „Bei Hindernissen helfen wir uns immer gegenseitig“, sagt sie, während sie ihn grüßt. Vorfahrt habe immer der, auf dessen Seite das Hindernis ist.

An der Hermann-Ehlers-Allee in Badenstedt wurden die Beton-Fertigteile für den Hochbahnsteig angeliefert. Quelle: Leona Passgang

„Wenn alle so weitsichtig fahren würden wie wir Busfahrer, wäre das ein großer Gewinn für alle“, sagt Doil. Warum viele PKW-Fahrer das Bedürfnis haben, Busse zu überholen versteht sie nicht: „Wenn ich selbst Auto fahre schaue automatisch, wo Busse fahren, denn Busse haben fast durchgehend eine grüne Welle“, erklärt sie.

In Empelde angekommen hat Doil wieder ihre Wartezeit. Hier gibt es einen Kiosk und Kollegen mit denen sie sich austauschen kann. Bis zum Feierabend hat sie noch vier weitere Runden vor sich - Schichtende ist gegen ein Uhr. „Je später es wird, desto ruhiger wird es auch im Bus. Ich denke, das wird eine ruhige Schicht“, sagt sie.

