Beim Rückwärtsfahren in der Baustelle am Hannover Congress Centrum (HCC) ist am Sonntagmorgen eine Stadtbahn entgleist. Laut Üstra war der Fahrer zuvor offenbar falsch abgebogen und wollte zurück auf die richtige Strecke. Stundenlang pendelten als Ersatz Busse zwischen Zoo und Braunschweiger Platz.