Hannover

Autofahrer und Fahrgäste der Stadtbahn müssen sich wegen der Großbaustelle für den neuen Hochbahnsteig am Hannover Congress Centrum (HCC) in den nächsten Wochen auf erhebliche Behinderungen einstellen. Von Montag, 24. Februar, bis zum Freitag, 13. März, kann die Stadtbahnlinie 11 die Endhaltestelle am Zoo nicht anfahren. Grund sind Leitungsarbeiten im Bereich der Adenauerallee. Während dieser Zeit endet die Linie 11 bereits eine Station davor am HCC.

Am danach folgenden Wochenende, 14. und 15. März, wird der Betrieb der Linie 11 sogar komplett eingestellt. An diesen beiden Tagen werden am Theodor-Heuss-Platz vor dem HCC Weichen eingebaut.

Theodor-Heuss-Platz halbseitig gesperrt

Ebenfalls vom 24. Februar an ändert sich auch die Verkehrsführung für die Autofahrer. Am Theodor-Heuss-Platz ist dann die Ostseite gesperrt; das ist die Seite, auf der sich unter anderem das frühere Eilenriedestadion befindet. Der Autoverkehr verläuft dann in beiden Fahrtrichtungen auf der Westseite. In Fahrtrichtung Zoo ist ein Abbiegen in die Schackstraße (Richtung Eilenriedehalle) und in die Zeppelinstraße nicht möglich. Diese Regelung bleibt bis zum Jahresende bestehen.

Hochbahnsteig kostet 6,3 Millionen Euro

Am Theodor-Heuss-Platz lässt die für die Gleisanlagen und Stationen der Stadtbahn zuständige Infrastrukturgesellschaft einen Mittelhochbahnsteig im Bereich der bisherigen Haltestelle bauen. Das Vorhaben war umstritten, nach Protesten wurden ursprüngliche Planungen geändert. Die veranschlagten Kosten liegen bei 6,3 Millionen Euro. Im kommenden Jahr wird auch die Straße auf der Westseite des Platzes erneuert.

Hochbahnsteig Lortzingstraße wird saniert: Für die Stadtbahnlinien 3, 7 und 9 steht vom 9. März an der Hochbahnsteig Lortzingstraße in der List bis voraussichtlich Ende Mai nicht zur Verfügung. Er gehört zu denjenigen im Netz der Üstra, die in einem über mehrere Jahre laufenden Programm saniert werden müssen. Ausweichhaltestellen während der Sanierung sind die benachbarten Stationen Lister Platz und Vier Grenzen.

Von Bernd Haase