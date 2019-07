Hannover

Ein Auto hat am Montag eine Stadtbahn zu einer Notbremsung in Hannover-Linden gezwungen. Durch den abrupten Stopp wurde ein einjähriges Kind leicht verletzt, das als Passagier an Bord war. Der Wagen fuhr nach dem Vorfall einfach weiter, die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.

Auto zwingt Stadtbahn zur Notbremsung

Die Stadtbahn der Linie 7 in Richtung Innenstadt musste gegen 13.30 Uhr kurz vor der Haltestelle Fischerhof stoppen. In Höhe der Straße Am Lämpchen war ein Auto unmittelbar vor der Bahn auf die Gleise gefahren, um an einem abbiegenden Wagen vorbeizukommen.

Das kleine Mädchen befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Arm seiner 31-jährigen Mutter und prallte durch das Bremsmanöver mit dem Kopf gegen eine Glasscheibe. Der Rettungsdienst betreute das Kind vor Ort, die Einjährige musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Eine nähere Beschreibung des Autos, das die Stadtbahn ausgebremst hat, gibt es nicht. Dennoch werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 18 88 bei der Polizei zu melden. Wegen des Rettungseinsatzes kam es bei den Linien 3, 7 und 17 kurzzeitig zu Behinderungen.

Von pah