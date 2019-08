Hannover

Pendler entlang der Stadtbahnlinie 17 müssen am Dienstag, 27. August, mit Einschränkungen leben: Die Üstra stellt den Verkehr den gesamten Tag über ein, der Grund sind Bauarbeiten. An der Station Humboldtstraße soll demnächst ein Hochbahnsteig entstehen, dafür wurden nun die vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen. Das hat allerdings Arbeiten an den Gleisen zur Folge.

Üstra verzichtet auf Schienenersatzverkehr

Laut Üstra müssen sogenannte Gleisbrücken ausgebaut werden, die während der Bauarbeiten benötigt wurden. Aus diesem Grund kann die Linie 17 nicht wie gewohnt zwischen der Wallensteinstraße und dem Hauptbahnhof verkehren. Die Streckensperrung dauert bis Betriebsschluss in der Nacht zu Mittwoch. Auf die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs wird verzichtet.

Ausweichen auf die Linien 3, 7, 9 und 10

Als Alternative empfiehlt das Unternehmen, auf dem Abschnitt zwischen Allerweg und Wallensteinstraße auf die Stadtbahnlinien 3 und 7 auszuweichen. Vom Hauptbahnhof bis zum Goetheplatz wiederum steht die oberirdische Linie 10 zur Verfügung, die Linie 9 hält am Schwarzen Bären. Die Station Humboldtstraße selbst entfällt noch bis etwa Mitte Dezember, dann sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Von Peer Hellerling