Hannover

Die Stadtentwässerung Hannover will ihren Fuhrpark auf Fahrzeuge mit umweltfreundlichen Antrieben umstellen. Fünf Elektrofahrzeuge vom Typ Nissan Leaf hat der Betrieb jetzt angeschafft. Auf dem Gelände der Stadtentwässerung in der Sorststraße können Besucher ihre E-Mobile künftig an zwei Ladestationen mit Strom betanken.

Investitionen von 2 Milliarden Euro ins Kanalnetz geplant

Die Stadtentwässerung, ein Eigenbetrieb der Stadtverwaltung, hält Hannovers Kanalnetz in Schuss. In den kommenden 14 Jahren sind riesige Investitionen geplant. Rund 2 Milliarden Euro sollen in den Ausbau und die Modernisierung der Kanäle fließen. Zugleich werden die Klärwerke in Herrenhausen und Gümmerwald erneuert.

Von Andreas Schinkel