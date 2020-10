Hannover

Die drei Elektro-Lastenräder, die es seit Anfang 2017 im Stadtbezirk Döhren-Wülfel gibt, werden in naher Zukunft von einem neuen Betreiber ausgegeben: dem Carsharing-Unternehmen Stadtmobil. Einer entsprechenden Verwaltungsvorlage hat der Bezirksrat Döhren-Wülfel in seiner vergangenen Sitzung einmütig zugestimmt.

Wann die drei E-Lastenräder, die der Bezirksrat Anfang 2017 aus seinem eigenen Etat finanziert hat, aber tatsächlich unter neuer Flagge an den Start gehen, ist noch offen. Nach Auskunft von Stadtmobil-Projektleiterin Maaret Westphely sind die Räder, die weiterhin an den Standorten Freizeitheim Döhren und Nachbarschaftstreff Mittelfeld stationiert sein sollen, derzeit in der Inspektion. Außerdem führe das Unternehmen Gespräche mit verschiedenen Firmen, die digitale Speichenschlösser anbieten.

Bislang hat die Firma Stadtmobil vor dem Freizeitheim Döhren nur Stellplätze für ihre Carsharing-Autos belegt – doch das wird sich bald ändern. Quelle: Michael Zgoll

Stellplatz deutlich erkennbar

Das bisherige, stadtweite Verleihsystem PedsBlitz war zum 31. August ausgelaufen. Seither versucht die Stadt Hannover in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC), dem Verkehrsclub Deutschland ( VCD), der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg und der Firma Velogold, neue Partner für die Ausleihe von Lastenrädern zu finden. Mit Stadtmobil ist sie bereits einig geworden.

„Wir übernehmen neun Räder moderneren Typs“, erläutert Projektleiterin Westphely. Der erste Standort, an dem Stadtmobil vor wenigen Tagen sein erstes Elektrorad platziert hat, befindet sich vor der Stadtbücherei Kleefeld an der Rupsteinstraße. Dort ist auch ein gekennzeichneter Stellplatz installiert worden – im Gegensatz zu früheren Abstellplätzen unter der Regie von PedsBlitz, die oft kaum auszumachen waren.

Bereits drei Stationen im Stadtgebiet

„Dass unsere Standorte künftig, ähnlich wie die Carsharing-Parkplätze, öffentlich sichtbar sind, ist auch der Stadt sehr wichtig“, sagt Westphely. Im Stadtgebiet betreibt ihr Unternehmen seit Längerem schon drei weitere Stationen, an denen unmotorisierte Hannah-Lastenräder ausgeliehen werden können: auf der Lister Meile Ecke Seumestraße, am Henriettenstift (Kortumstraße) sowie am Haus der Wirtschaftsförderung ( Vahrenwalder Straße). Dort können die Schlüssel aus fest montierten Tresoren entnommen werden.

Jörg Kölling, Leiter des Freizeitheims Döhren, präsentierte im März 2017 zwei der vom Bezirksrat angeschafften Lastenpedelecs. Quelle: Katrin Kutter

Lastenrad kostet 10 Euro pro Tag

Vor dem Freizeitheim Döhren sollen zwei Räder unter der Überdachung rechts von der Eingangstür platziert werden, wenige Meter davon entfernt sind zwei Parkplätze für Stadtmobil-Pkw reserviert.

Wer sich künftig in Döhren oder Mittelfeld über Stadtmobil ein Lastenpedelec ausleihen möchte, braucht keinen Führerschein und zahlt im Zuge einer persönlichen Registrierung eine Aufnahmegebühr von 5 Euro, die später mit Fahrten verrechnet wird. Laut aktueller Tariftabelle kostet das Ausleihen zwischen 7 und 24 Uhr pro Stunde einen Euro, von 0 Uhr bis 7 Uhr 50 Cent. Wer ein derartiges Lastenrad über den Tag nutzen möchte, ist mit 10 Euro dabei, eine Woche kostet 50 Euro. Buchen kann man die Räder über die Stadtmobil-Website, eine Smartphone-App oder unter der Telefonnummer (05 11) 7 01 02 14.

Ausleihe läuft über die Stadtbibliothek

In einer Übergangsphase wird es in Döhren und Mittelfeld wie derzeit in Kleefeld laufen, wo die Ausleihe über die Stadtbücherei läuft. Die Kunden sind an die Geschäftszeiten der Bücherei gebunden, müssen sich den Fahrradschlüssel also bei einer Bibliothekarin oder dem Hausmeister abholen beziehungsweise wieder abgeben.

Nach den Geschäftszeiten richten sich auch die Nutzungszeiten, für die man bezahlen muss. Das kann dazu führen, dass eine Nachtausleihe von wenigen Stunden teurer wird als laut Kostentabelle errechnet. Doch das soll sich zum Vorteil der Kunden ändern. „Mit einem digitalen Speichenschloss kann man das Lastenrad künftig zu jeder Tag- und Nachtzeit abholen sowie zurückgeben und zahlt stundengenau, bleibt allerdings unverändert an die Basisstation gebunden“, skizziert Westphely den nächsten Schritt.

Mittelfristig sollen die elektrifizierten Leihlastenräder auch mit wenigen Handgriffen zu Kindertransportvehikeln umgerüstet werden können. „Das ist dann natürlich weniger für die tägliche Fahrt zur Kita gedacht“, sagt die Projektleiterin, „sondern eher für Familienausflüge am Wochenende.“

