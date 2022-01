Hannover

Kostenlose Menstruationsartikel an allen hannoverschen Schulen fordert der Stadtschülerrat. Einen entsprechenden Antrag hatten die Schülervertreter im Schulausschuss der Stadt schon kurz vor Weihnachten gestellt, das Thema war von der CDU aber in die Fraktion gezogen worden. Jetzt hoffen die Schüler auf eine Entscheidung in der nächsten Sitzung Ende Januar.

Kostenlose Tampons und Binden sind in Kneipentoiletten längst üblich

In Schottland stelle die Regierung an Bildungseinrichtungen schon seit 2018 Menstruationsartikel gratis zur Verfügung, auch in Zürich gebe es an einigen Schulen ein Pilotprojekt dazu, heißt es zur Begründung. Was die Schülervertreter für die Schülerinnen fordern, ist hierzulande auf den Toiletten vieler Kneipen längst Standard.

Gratis-Tampons sind in vielen Kneipen längst üblich, in Schulen allerdings nicht. Quelle: Norbert Millauer/ddp

Kosten von 200 Euro jährlich

Für viele Schülerinnen sei die Finanzierung von Binden und Tampons ein Problem, argumentieren die Schülervertreter, denn sie hätten oft kein eigenes Einkommen und könnten sich die Kosten von rund 200 Euro jährlich nicht leisten. Gerade in vielen Migrantenfamilien wird dieses Thema auch nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Dieses Phänomen werde auch als „Periodenarmut“ bezeichnet. Jugendliche würden dann in ihrer Not ungeeignete Artikel verwenden, die gesundheitliche Schäden hervorrufen könnten. Teils kämen die Schülerinnen deswegen auch gar nicht zum Unterricht oder versäumten die Sportstunde.

In der Pubertät kommt Periode ungeplant

Das Sprecherteam des Stadtschülerinnen- und -schülerrates, Denver Sulkovsky und FranciscaJanknecht, erklären in einer gemeinsamen Pressemitteilung: „Die Periode nimmt keine Rücksicht auf ein perfektes Timing oder die Lebenssituation und lässt sich nicht planen oder beeinflussen. Vor allem in der Pubertät, in der die Periode erstmals und mehrheitlich unregelmäßig eintritt, führt dies zu Situationen, in denen Menstruierende eingeschränkt und mit Unsicherheit konfrontiert werden. Neben den Einschränkungen führt dies auch zu Scham für einen eigentlich natürlichen biologischen Prozess. Mit kostenlosen Binden und Tampons könnte man für die Schülerinnen jederzeit ein produktives und angenehmes Arbeitsfeld an Schulen.

Schulen kein Budget – Schülervertreter kaufen Binden und Tampons auf eigene Kosten

Einige Schulen stellen diese Artikel längst gratis zur Verfügung, aber andere Schulleitungen würden Schülervertretungen bei derartigen Anfragen darauf verweisen, dass im Schulbudget dafür kein Geld vorhanden sei, sagen die Schülervertreter. Vereinzelt hätten Schüler auch schon auf eigene Kosten Hygieneartikel gekauft und umsonst in der Schule verteilt.

