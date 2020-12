Hannover

Die Stars der Szene heißen Gronkh, Paluten oder PietSmiet und haben bei Youtube dank ihrer Let’s-play-Videos mehrere Millionen Abonnenten: Die beliebten Clips, die Zuschauern Einblicke in ein Videospiel geben und in einem eingeklinkten Fenster zugleich die Reaktionen der Spieler zeigen, können Besucher auch im Jugendzentrum Sahlkamp drehen. Mehrere Videospiele stehen zur Auswahl. Die Jugendlichen werden beim Zocken gefilmt. Die fertigen Videos laden sie dann auf einem eigens dafür erstellten Account bei Youtube hoch.

Das Konzept unter dem Titel „Let’s go! Let’s play!“ sei ein medienpädagogisches Pilotprojekt, meint Sozialarbeiter Niclas Humrich. Vergleichbares gibt es nach seiner Meinung in Hannover bisher nicht. „Es bietet nicht nur für junge Menschen im Stadtteil Sahlkamp, sondern auch für die Jugendarbeit allgemein große Chancen.“

„Projekt auf der Höhe der Zeit“

Für ihre Arbeit wurde das pädagogische Team rund um Humrich, Melanie Hoefs, Nicole Munoz Hernandez und Anne Eggers jetzt mit dem Förderpreis Projekt des Jahres 2021 der Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide ausgezeichnet. „Das Jugendzentrum will neue Wege beschreiten, dabei unterstützen wir das engagierte Team gern“, sagt Ursula Schroers, Vorstandsvorsitzende der Stadtteilstiftung.

Die Stiftungsratsvorsitzende Afra Gamoori ergänzt: „Das ist ein Projekt auf der Höhe der Zeit. Vom Gaming begeisterte Jugendliche haben dadurch tolle Möglichkeiten, sich mit sozialpädagogischer Begleitung auf kommunikativer, sozialer und persönlicher Ebene weiterzuentwickeln.“

Let’s-Play-Studio geplant

Die Fördersumme in Höhe von 4000 Euro möchte das Team verwenden, um ein Let’s-Play-Studio mit einem Computer sowie Kameras und weiteren technischen Geräten auszustatten. Die Jugendlichen können seit drei Monaten nicht nur Videos aufnehmen, sondern bekommen zusätzlich Wissen über die notwendige Soft- und Hardware. Obwohl die Jugendlichen ab 16 Jahre jeweils allein oder zu zweit die einzelnen Videos und Inhalte drehen und schreiben, sei eines der Projektziele, den gemeinsamen Youtube-Kanal mit Videos und Logos zu gestalten und als Gemeinschaft zu pflegen.

„Durch Covid-19 und den mit der Pandemie einhergehenden Problematiken sind Videospiele bei vielen Jugendlichen im Alltag wesentlich präsenter geworden. Wir versuchen deswegen, genau dort anzusetzen und die positiven Eigenschaften des Gamings zu nutzen, um Medienkompetenzen und Kreativität zu fördern sowie präventiv wirksam zu sein“, erklärt Humrich das Konzept.

Tack ist begeistert

Das Projekt fungiere laut der Stadtteilstiftung dabei als ein Impulsgeber für weitere medienpädagogische Projekte in der Jugendarbeit. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Tack, Schirmherrin der Stadtteilstiftung, ist begeistert. „Ich finde es großartig, dass dieses Projekt in der medienpädagogischen Arbeit im Gamingbereich Potenziale bietet, wie es sie vorher in Hannover vermutlich noch nicht gegeben hat“, sagt sie.

Von Laura Ebeling