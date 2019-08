Hannover

Das Gewitter mitsamt den starken Regenfällen über Hannover hat nicht nur die Pause beim Ed-Sheeran-Konzert verursacht, sondern auch einen Feuerwehreinsatz in Nordhafen ausgelöst. Gegen 20 Uhr rückten zwei Löschzüge und die ABC-Gefahrenabwehr an der Hansastraße an, weil Gasdetektoren auf einem Firmenge...