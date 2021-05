Anderten

„Wir sind auf kurze Wege angewiesen“, sagt Irina Ogorodnicov, Leiterin der Starkita in Anderten. Seit fast einem Jahr gibt es die neue Kita an der viel befahrenen Anderter Straße, und schon vor der Eröffnung suchte Ogorodnicov mit der Stadt Hannover das Gespräch, um eine Lösung für die Überquerung der Straße zu finden. Im November wurde im Bereich der Kita eine Tempo-30-Zone eingerichtet – doch an die hielten sich nur die wenigsten Autofahrerinnen und -fahrer, sagt die Erzieherin.

Vor allem während der Bring- und Abholzeiten zwischen 8 und 9 Uhr sowie von 15 bis 16 Uhr ist viel Verkehr auf der Anderter Straße. Durch die Industriebetriebe in der näheren Umgebung nutzten hauptsächlich Lkw und Transporter die Straße, sagt Ogorodnicov. Die nächste Ampel ist mehrere Gehminuten von der Kita entfernt. „Mit kleinen Kindern braucht man für die Strecke mindestens zehn Minuten“, sagt die Kita-Leiterin.

Kita wünscht sich Zebrastreifen oder Bedarfsampel

„Mit den Kindern brauchen wir ungefähr zehn Minuten bis wir an der Ampel sind“, sagt Kita-Leiterin Irina Ogorodnicov. Ausgerechnet während der Bring- und Abholzeiten sei auf der Anderter Straße viel Verkehr. Quelle: Leona Passgang

Die meisten Eltern kämen aus dem Wohngebiet auf der anderen Straßenseite und müssten jeden Morgen mit ihren Kindern die Straße überqueren, führt Ogorodnicov weiter aus. Für den Weg zur bestehenden Ampel und zurück fehle in den meisten Fällen morgens einfach die Zeit, sagt Stefanie Birg, deren Sohn in die Kindertagesstätte in Trägerschaft des Vereins Starkita geht. Eltern und Kita-Team wünschen sich daher eine Bedarfsampel oder einen Zebrastreifen in unmittelbarer Nähe.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manuela Steigerwald, Sprecherin der Stadt Hannover, verweist in diesem Zusammenhang allerdings zunächst einmal auf die Rechtslage. „Zur Einrichtung von Fußgängerschutz sind einige Kriterien zu erfüllen – wie die gemessenen Fußgängerbedarfe und Verkehrszahlen“, sagt sie. Die entsprechenden Verkehrserhebungen sind bereits im Auftrag. Sobald es Ergebnisse gibt, will die Stadtverwaltung dem Bezirksrat Misburg-Anderten die Zahlen vorlegen.

Polizei hat Radargerät nach Defekt wieder abgebaut

Auch von der Polizei erhoffen sich Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern weitere Unterstützung. Mit einer Petition haben sie bereits erreicht, dass die Polizei ein Radarmessgerät nahe der Kita installiert hat. Doch das Gerät war defekt, wurde nach kurzer Zeit wieder abgebaut – und nicht ersetzt. Aktuell sei kein anderes Gerät verfügbar, bedauert Polizeisprecher Martin Richter, und für Geschwindigkeitskontrollen mit Laserpistolen sei die Tempo-30-Zone zu kurz. „Wir stehen mit der Stadt im Austausch und prüfen, inwieweit Alternativen zur Steigerung der Verkehrssicherheit zielführend sind“, sagt Richter.

Die Tempo-30-Zone an der Kindertagesstätte ist nach Auskunft der Polizei zu kurz, um mit sogenannten Laserpistolen zu messen. Ein bereits installiertes Radargerät ist schon nach kurzer Zeit defekt gewesen. Quelle: Leona Passgang

Die Starkita hofft nun auf eine zeitnahe Lösung. Erziehende und Eltern wollen den Kindern gern attraktive Angebote machen, zum Beispiel Ausflüge zu den Spielplätzen in der Nachbarschaft. Aktuell müssten für einen Weg aber mehr als 20 Minuten eingeplant werden – obwohl der Spielplatz eigentlich gegenüber ist, bemängelt die Kita-Leiterin. Vor allem die jüngeren Kinder seien bei der Ankunft bereits erschöpft. Sie wünscht sich, bald Ausflüge zu den Spielplätzen ohne große Vorbereitungen unternehmen zu können.

Von Leona Passgang