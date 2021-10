Hannover

Seit 1991 bietet der Verein Stattreisen Stadtteilführungen durch Hannovers Nordstadt, Oststadt, Südstadt und die List an. Nun stockt der Verein sein Programm noch einmal auf.

Ab sofort sind 15 verschiedene Führungen durch die Stadtteile wählbar – dabei hat der Verein an den Wochenenden aufgestockt. Jeweils zwei zusätzliche Führungen bietet er sonnabends und sonntags durch 13 Stadtteile an. Die Touren tragen dabei Namen wie „Federn, Samt und Seife“ in Linden, „Große Tiere, große Töne“ im Zooviertel oder „Professoren, Preußen, Proletarier“ in der Nordstadt.

Zudem startet der Verein ab November die Reihe „Immer wieder dienstags“. Die beliebten Touren „Von der Wasserkunst zur Leinwelle – Die Bedeutung der Leine für die Stadt“, „Mord, Intrigen, Hexerei – Hannovers dunkle Seiten“, „Rund um das Leineschloss – Am Hofe der Könige und Königinnen von Hannover“, „Rund um den Beginenturm – Der Charme der Altstadt im Wandel der Zeit“, und „Kunst am Nachmittag“ werden dann in einer verkürzten Variante (etwa eine Stunde) durchgeführt.

Freude an Entdeckung der Stadt

„Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um seine Nachbarschaft neu zu entdecken“, sagt Stattreisen-Sprecherin Elke Fütterer. „Bei herbstlichem Wetter macht ein Spaziergang mit unseren Expertinnen und Experten doppelt Spaß. Zusätzlich lernt man etwas Neues.“ Seit 2008 bietet der Verein pro Jahr mehr als 100 Termine für Stadtteiltouren an.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Eine Stadtführung lebt davon, dass alle Sinne geweckt werden – dass Fakten durch Alltagsgeschichten bereichert werden“, sagt Stadtführerin Barbara Schlunk-Wöhler. Für Stadtführerin Petra Schulte sei es besonderes schön, wenn sie bei den Gästen die Freude an der Entdeckung der Stadt und ihrer Geschichte vermitteln kann.

Verein ist gewachsen

Stattreisen ist nach eigener Aussage in den vergangenen 30 Jahren vom kleinen Verein zu einem erfolgreichen Anbieter von etwas anderen Städtetouren herangewachsen. „Im Vordergrund steht der Gedanke, ökologisch unterwegs zu sein und die Geschichte Hannovers unterhaltsam zu vermitteln“, teilt das Unternehmen mit. Das Motto sei damals wie heute: Entdecke die eigene Stadt, anstatt zu verreisen. Deshalb auch der Name: Stattreisen.

Interessierte können sich online unter www.stattreisen-hannover.de über die Touren in den Stadtteilen informieren. Anmeldungen für die Stadtteilführungen sind ab sofort möglich und können für Gruppen auch zu einem individuellen Wunschtermin gebucht werden.

Von Laura Ebeling