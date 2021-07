Hannover

Zwei Innenstadtstraßen hat die Stadt am Donnerstag gesperrt – und damit etliche Staus verursacht. Die Raschplatz-Hochstraße war schon in den frühen Morgenstunden dicht. Autofahrer rund um die Hochstraße über Berliner und Hamburger Allee standen im Stau. Das Bild wiederholte sich am Nachmittag. „Ich bin aus dem Parkhaus an der Rundestraße kaum herausgekommen“, sagt ein HAZ-Leser. Das Ganze sei eine Katastrophe, meinte er.

Rund um die gesperrte Schmiedestraße geht nichts mehr

Am Donnerstag hat die Stadt zugleich einen Teil der Schmiedestraße zwischen Karmarschstraße und Hanns-Lilje-Platz für den Autoverkehr abgeriegelt. Händler vor Ort und Anwohner berichten von langen Staus am Nachmittag vor der Parkhauseinfahrt an der Schmiedestraße sowie rund um den Marstall. „Der Verkehr kann nicht abfließen“, sagt Anwohnerin Susanne König. Stundenlang stünden die Menschen im Stau. „Ab und zu gibt es Hupkonzerte“, sagt König. Für Rettungswagen gebe es kein Durchkommen, meint sie.

„Wir Händler sind sauer auf Oberbürgermeister Onay“

Auch City-Händler Veikko Harder ist entsetzt. Er betreibt in der Schmiedestraße das Modegeschäft „Picaldi“. „Das ist eine Katastrophe hier. Niemand kommt aus dem Parkhaus in der Schmiedestraße raus“, sagt er. Zudem verpesteten die stehenden Autos die Luft. „Wir Händler sind sauer auf Oberbürgermeister Belit Onay“, sagt er.

Die Polizei sah an der Schmiedestraße am Nachmittag hingegen kein großes Problem. „Es ist ein bisschen voller“, sagte eine Sprecherin. „Aber aktuell ist es nicht so voll, dass die Polizei regelnd eingreifen müsse.“ Eine Einschätzung, die ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale teilte: „Es ist schon ein Menge los, aber mehr auch nicht.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon am Morgen war die Hochstraße über Berliner und Hamburger Alle gesperrt. Quelle: Peer Hellerling

Sperrungen schaffen Platz für „Experimentierräume“

Onay lässt die Schmiedestraße sowie Teile der Marktstraße und den Parkplatz auf dem Köbelinger Markt für den Autoverkehr sperren, um dort „Experimentierräume“ zu schaffen. Die autofreien Flächen sollen für ein buntes Kultur- und Spaßprogramm genutzt werden. Onay verspricht sich davon Ideen, wie die Innenstadt attraktiver werden kann. Der grüne Oberbürgermeister will bis 2030 eine autofreie Innenstadt durchsetzen.

OB Belit Onay: „Mobilität ist eine Frage der Gewohnheit“

Die Raschplatz-Hochstraße wiederum ist gesperrt, weil dort in den kommenden drei Wochen Theateraufführungen stattfinden. Angesprochen auf die Verkehrsprobleme in der City nach Sperrung der Raschplatz-Hochstraße, gibt sich Onay gelassen.

„Mobilität ist eine Frage der Gewohnheit“, sagt er. Das werde sich schon ruckeln. Immerhin habe die Stadt die Hochstraße schon einmal mehrere Wochen gesperrt, als die Strecke saniert werden musste – und ein Verkehrschaos sei damals ausgeblieben. „Verkehrstechnisch ist die Hochstraße entbehrlich“, findet Onay.

Von Andreas Schinkel und Karl Doeleke