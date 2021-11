Hannover

Die Stadt Hannover benutzt gendergerechte Sprache schon seit zwei Jahren in allen schriftlichen Dokumenten. Bei der Region Hannover wollte man bisher vom sogenannten Genderstern nichts wissen. Die weibliche und männliche Form voll ausgeschrieben, ja – aber das Sternchen als Symbol dafür, dass daneben alle anderen Geschlechteridentitäten mit gemeint sind, lehnte der bisherige Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) ab. Grüne und Linke in der Regionsversammlung konnten sich nicht durchsetzen.

Die Praxis in der Regionsverwaltung könnte sich mit dem neuen nun ändern. Der am Dienstag frisch vereidigte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) gendert privat bereits. „Ich achte grundsätzliche darauf, gendergerecht zu sprechen und zu schreiben“, sagte Krach der HAZ. Ob das seine Verwaltung zukünftig auch tun soll, ließ er am Dienstag offen – Krach will aber darüber reden. „In welcher Form das künftig in der Regionsverwaltung gehandhabt wird, ist aktuell noch nicht festgelegt. Das wird noch zu thematisieren sein“, sagte er nach seiner Vereidigung.

Von Karl Doeleke