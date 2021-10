Hannover

Grüne und SPD im Rat der Stadt haben sich zusammengerauft und eine politische Agenda für die kommenden fünf Jahre entwickelt. Ihre Koalitionsvereinbarung wollen die neuen Bündnispartner am Freitag, 15. Oktober, der Öffentlichkeit vorstellen. Über Inhalte haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen der HAZ soll sich Anja Ritschel (Grüne) erneut zur Wahl als Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin stellen.

Ritschel, Wunschkandidatin von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), war bereits im Juli angetreten, scheiterte aber bei der Abstimmung im Rat. Damals bildeten SPD, Grüne und FDP ein Mehrheitsbündnis. Ritschel verfehlte die erforderliche Stimmenmehrheit, weil dem Vernehmen nach Abweichler aus den Reihen von FDP und SPD gegen sie votierten. Die Grünen nahmen die gescheiterte Dezernentenwahl zum Anlass, das damalige rot-grün-gelbe Bündnis aufzukündigen.

Grüne und SPD mit komfortabler Mehrheit

Jetzt, nach der Kommunalwahl, starten Grüne und Rote einen neuen Versuch – ohne die FDP. Beide Parteien haben jeweils 18 Sitze im Rat, plus die Stimme des Oberbürgermeisters. Mit 37 von insgesamt 65 Stimmen verfügen sie über eine komfortable Mehrheit in dem Gremium. Das bedeutet: Selbst wenn es bei einer geheimen Abstimmung erneut Abweichler geben sollte, ist die Chance groß, dass es Ritschel dieses Mal schafft.

Auch in anderen Personalfragen sollen Grüne und SPD übereingekommen sein. So wird dem Vernehmen nach die Personalunion von Ratsvorsitz und Erstem Bürgermeister, Stellvertreter Onays bei repräsentativen Anlässen, aufgehoben. Bisher hatte Thomas Hermann (SPD) beide Ämter inne. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass die Grünen den Ratsvorsitz übernehmen, die SPD das Bürgermeisteramt.

Sozialdemokrat Thomas Hermann ist bisher in Personalunion Erster Bürgermeister und Ratsvorsitzender. Quelle: Irving Villegas

Jeweils drei Dezernate für jede Partei

Eine weitere brisante Frage in Koalitionsverhandlungen ist die, welche Partei Personalvorschläge für welches Dezernat vorlegen darf. Nach Informationen der HAZ hat man sich so geeinigt, dass jede Partei gleich viele Dezernentenposten bekommt, also jeweils drei. Die Dezernentenriege besteht derzeit aus sieben Personen, eine davon ist Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP). Da sie erst im vergangenen Jahr für acht Jahre gewählt wurde, fällt sie sowohl zeitlich als auch in puncto Parteizugehörigkeit aus der Berechnung heraus.

In der kommenden Ratsperiode, die fünf Jahre dauert, laufen die Amtszeiten von Konstanze Beckedorf (Kultur und Sport) und Rita Maria Rzyski (Bildung) aus. Vakant ist derzeit der Posten der Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin. Sollte dieses Amt tatsächlich an Grünen-Mitglied Ritschel gehen, hätten die Grünen noch Zugriff auf ein weiteres Dezernat. Dritter Grünen-Dezernent wäre dann der amtierende Personaldezernent Lars Baumann.

Die SPD hätte ebenfalls Anspruch auf ein weiteres Dezernat, weil die Genossen mit Axel von der Ohe bereits den Kämmerer und mit Thomas Vielhaber den Baudezernenten stellen. Welche Partei nun das umfangreiche Bildungsdezernat bekommt und welche nach der Amtszeit Beckedorfs einen Kandidaten für Kultur und Sport suchen darf, ist bisher unklar. Möglicherweise werden die Zuschnitte der Dezernate auch noch einmal verändert.

Von Andreas Schinkel