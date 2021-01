Kirchrode

Seit gut einem Jahr müssen wegen der Corona-Pandemie in fast allen Lebensbereichen Kompromisse gefunden werden. So auch bei den Sternsingern, die improvisieren mussten. Das Kindermissionswerk empfahl „komplett kontaktloses Sternsingen“. Aber wie stellt man das am besten an? Der ursprüngliche Plan, an öffentlichen Plätzen zu singen, war wegen der Abstands- und Hygieneregeln nicht umzusetzen.

Mädchen und Jungen produzieren Video

Ganz ohne singende Kinder mit bunten Gewändern und leuchtenden Kronen konnten sich alle Mitwirkenden die Aktion jedoch nicht vorstellen. Deshalb hat sich die katholische Pfarrgemeinde Zu den heiligen Engeln in Kirchrode dafür entschieden, dass die Kinder die Lieder über eine App einsingen und die kleinen Gruppen kurze Videos unter dem Motto „Sternsingen – aber sicher“ einsenden. Daraus wurde dann ein Film geschnitten, der auf der Website der Gemeinde und auf Youtube abrufbar ist. Das Video zeigt die Kinder als Könige verkleidet in einer Videokonferenz, im heimischen Wohnzimmer oder mit Mundschutz in der eigenen Nachbarschaft. Einige Familien haben die Segensaufkleber in die Briefkästen verteilt.

Segensstation aufgestellt

Im Vorraum der Pfarrkirche Heilige Engel wurde eine sogenannte Segensstation aufgestellt, wo sich die Gemeindemitglieder ihren Segen abholen konnten. Dem Vinzenzkrankenhaus und dem Hospiz Luise wurde ein speziell angefertigter Sternsinger-Segensstab überreicht. Unter normalen Umständen hätten die Sternsinger die Spenden für Kinder aus der Ukraine und weltweit persönlich eingesammelt. Nun mussten die Spenden überwiesen werden. Insgesamt wurden zu diesem Zweck bisher rund 7450 Euro auf das Konto der Pfarrgemeinde eingezahlt. Die Pfarrei Heilige Engel bedankt sich für die Spenden und die Flexibilität in diesem Jahr.

Von Lisa Eimermacher