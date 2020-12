Hannover: Stifterehepaar schafft weiteren Wohnraum für 40 Obdachlose

Hannover

Ein hannoversches Stifterpaar schafft in Eigeninitiative weiteren Wohnraum für Obdachlose in der Corona-Pandemie. 40 wohnungslose Menschen sollen in den kommenden vier Monaten im Jugendgästehaus an der Wilkenburger Straße in Wülfel ein Dach über dem Kopf und Schutz vor Ansteckung finden. Möglich wird dies durch eine großzügige Spende des Stifterehepaares Maria und Uwe Thomas Carstensen. 60.000 Euro gibt das Paar, das sich seit Langem sozial engagiert, unter anderem in der von ihm gegründeten MUT-Stiftung.

Stifterpaar spendete schon zuvor für Obdachlose

Die Carstensens hatten auch schon eine Spendensammlung des Ärzteehepaars Ricarda und Udo Niedergerke für die Unterbringung von Obdachlosen mit 55.000 Euro unterstützt. Resultat dieser Privatinitiative: 34 Obdachlose leben bereits seit Ende November in zwei Hotels in der Innenstadt in Einzelunterbringung. Auslöser für das Engagement der Carstensens war der Umgang mit den Obdachlosen gewesen, die die Stadt Mitte Oktober aus dem Naturfreundehaus auf die Straße setzte, ohne ihnen eine Alternative zu bieten.

Anzeige

Das Paar Maria und Uwe Thomas Carstensen spendet weitere 60.000 Euro für ein Obdachlosenprojekt. Quelle: privat

Start des neuen Projekts an der Wilkenburger Straße für weitere 40 Menschen soll am 1. Januar 2021 sein. Diakonie, AWO, Caritas und die Selbsthilfe für Wohnungslose e.V. (SeWo) sind involviert. Das Haus verfügt nach Angaben der Carstensens über 80 Betten, es hat eine geräumige funktionierende Küche, Aufenthaltsräume und zwei Wohnungen mit eigener Küche. Viele Zimmer haben ein eigenes Duschbad. Die Stadt hatte eine Belegung des Jugendgästehauses mit obdachlosen Menschen nach Angaben der Carstensens zuvor wegen notwendiger „erheblicher Umbaumaßnahmen“ abgelehnt – nach mehr als dreimonatiger Prüfung.

Lesen Sie auch Obdachlosendebatte: Mehr als 130000 Euro Spenden für Obdachlose in Hannover

Eine „herzlose Entscheidung“ nennen dies die Carstensens, die das Jugendgästehaus bei der Suche nach einem Quartier für Obdachlose bereits im November besichtigt hatten. Man frage sich schon, warum es für Jugendliche geeignet sei - aber nicht als Unterbringung für Obdachlose.

Da eine Einzelzimmer-Belegung Standard sein solle, würden nur 40 Betten belegt, heißt es weiter Die Diakonie werde den Mietvertrag unterzeichnen und in enger Zusammenarbeit mit der SeWo den Großteil der organisatorischen Aufgaben übernehmen und eine sozialarbeiterische Betreuung vor Ort gewährleisten.

Von Jutta Rinas