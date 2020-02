Hannover

Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag im hannoverschen Stadtteil Stöcken drei Fahrzeuge entwendet. Sie erbeutete zwei VW Tiguan und einen Seat Alhambra im Gesamtwert von rund 35.000 Euro. Wie die Täter vorgegangen sind, ist bislang unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Die drei betroffenen Besitzer der Fahrzeuge hatten sich am Freitagmorgen bei der Polizei gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge sind die Wagen zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr, und Freitagmorgen, 6.15 Uhr, gestohlen worden. Die VW standen im Hohensteinweg und an der Obentrautstraße. Der Seat war in der Sollingstraße geparkt worden. Alle Wagen sind weiß lackiert. An einem der beiden VW ist in blauer Schrift ein Firmenname zu lesen.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe Kfz suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen sie unter der Nummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Tobias Morchner