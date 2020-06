Stöcken

Sie trüben das idyllische Bild der Nachbarschaft und nehmen gleich mehrere Stellplätze für sich ein: Lastwagen. Immer wieder beschweren sich Anwohner im Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken über Lkw, die in Wohngebieten abgestellt werden. Auch während der vergangenen Stadtbezirksratssitzung wurde diesbezüglich wieder hitzig debattiert.

Von Politikern enttäuscht

„Heute parken fünf Lkw bei uns an der Einbecker Straße“, klagte ein Anwohner aus dem Stadtteil Ledeburg gegenüber den Bezirksratspolitikern. „Vor fünf Jahren habe ich das Problem hier schon einmal angesprochen. Passiert ist seitdem nichts.“ Von den Politikern zeigte er sich enttäuscht – und mit diesem Gefühl sei er in seiner Nachbarschaft nicht allein. Auch die Stöckener Polizei hält eine aktive Beschwerdelage wegen der parkenden Lastkraftwagen fest. Doch etwas gegen sie zu unternehmen, sei gar nicht so einfach. Das mussten auch die Bezirksratspolitiker feststellen.

Zu wenig Rastplätze an der Autobahn

„Wir sehen das Problem, aber können es nicht lösen“, erklärte Torsten Tegtmeier, Fraktionsvorsitzender der SPD. Denn laut des Politikers hätte der Bezirksrat durchaus Versuche unternommen, die Lkw aus den Wohngebieten zu verdrängen. „Letztlich gibt es entlang der Autobahn eben einfach zu wenig Rastplätze“, sagt Tegtmeier. Um sich von ihren langen Fahrten zu erholen, würden demnach einige Lkw-Fahrer auf umliegende Städte und Dörfer ausweichen. Und darauf habe der Bezirksrat keinen Einfluss.

Keine Ordnungswidrigkeit

Dass Tegtmeier mit seiner Vermutung richtigliegen könnte, zeigt bereits eine kurze Fahrt durch Stöcken. An vielen Straßen, wie etwa der Hogrefestraße, parken zahlreiche Lkw. Und auch in den Wohngebieten sind die wuchtigen Fahrzeuge zu entdecken. Ordnungswidrig ist das allerdings nicht. Damit die Polizei gegen die Fahrer vorgehen kann, müssen die Fahrzeuge länger als zwei Wochen an derselben Stelle parken. Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen und Kraftfahrzeuganhänger über zwei Tonnen dürfen nämlich nicht regelmäßig in der Zeit von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in Wohngebieten geparkt werden. Auf kleinere Lkw trifft diese Regelung allerdings nicht zu.

„Ich kenne das Parkplatzproblem im Stadtbezirk seit 40 Jahren“, sagte Karl Heinz Mönkeberg von der SPD-Fraktion. „Wir haben uns auf jeden Fall gekümmert – nur eben erfolglos.“

Von Nina Hoffmann