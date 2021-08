Hannover

Ein 34-Jähriger wird verdächtigt, die Seitenscheibe eines an der Eilser Masch geparkten Pflegedienstautos eingeschlagen zu haben. Dabei soll er eine Handtasche mitsamt Geldbörse, Schlüsseln und weiteren persönlichen Gegenständen entwendet haben. Der Vorfall im Stadtteil Stöcken soll sich am Mittwoch zwischen 9.30 und 10.25 Uhr eignet haben. Die Geschädigte alarmierte die Polizei, als sie den Schaden am Auto entdeckte.

Doch schon während der Anzeigenaufnahme fiel den Polizisten eine verdächtige Person in der Nähe des Tatorts am Übergang zum Bahnhof Leinhausen auf. „Bei der Kontrolle wurde Aufbruchswerkzeug und ein Teil des zuvor beschriebenen Diebesguts aufgefunden und sichergestellt“, sagt Martin Richter von der Polizeidirektion Hannover. Auch das noch fehlende Diebesgut konnte in einer nahen Mülltonne aufgefunden und an die Eigentümerin zurückgegeben werden.

Zeugen gesucht

Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Zum Tatvorwurf machte er keine Angaben, teilt die Polizei mit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover entlassen. Gegen ihn wird nun in einem besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Polizeikommissariat Stöcken sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer (0511)1093817 entgegengenommen.

Von Manuel Behrens