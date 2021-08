Hannover

Die Polizei Hannover hat in der Nacht zu Mittwoch einen 22-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll in Stöcken zwei Männer bedroht und geschlagen haben. Zudem verlangte er deren Wertgegenstände.

Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, stiegen ein 27-Jähriger und ein 29 Jahre alter Mann gegen 0.15 Uhr an der Haltestelle Stöckener Markt aus der Stadtbahn. Der 22-jährige mutmaßliche Täter folgte ihnen – er soll die beiden schon in der Bahn verbal belästig haben. „Als der 22-Jährige aggressiver und aufdringlicher wurde, beschleunigten die beiden Männer ihren Gang“, sagt Behördensprecherin Janique Bohrmann. Der 29-Jährige rief zeitgleich den Notruf 110 an.

Polizei schreitet ein

Den 22-Jährigen beeindruckte das offensichtlich wenig. Er gab vor, ein Messer bei sich zu haben und die beiden abzustechen. „Er schlug auf die beiden Männer ein und verlangte Wertgegenstände“, so Bohrmann. Als der 29-Jährige vor dem Angreifer flüchtete, traf die alarmierte Polizei ein und nahm den tatverdächtigen 22-Jährigen fest.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Ein Messer konnte beim Angreifer nicht aufgefunden werden. Der mutmaßliche Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in den Morgenstunden entlassen.

Von Manuel Behrens