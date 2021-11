Stöcken

„Die ganze Straße ist befallen“, sagt Manfred Fichte. Dem Stöckener gehört eins der Mehrparteienhäuser in der Börsmannstraße im Stadtteil Stöcken. Schon seit mehreren Monaten haben er und andere Anwohnende mit einem Rattenbefall in der Straße zu kämpfen. Die Tiere seien inzwischen in den Kellern und Gärten der Häuser – ein Zustand, der für Fichte und seine Nachbarn kaum noch zu ertragen ist, sagt er.

Die Sanierungsarbeiten an der Weizenfeldstraße, einer Parallelstraße zur Börsmannstraße, haben die Ratten vertrieben, vermuten Fichte und Wolfgang Roux, dem das Nachbarhaus gehört. In einem defekten Abwasserrohr hätten die Ratten unmittelbar nach Beginn der Bauarbeiten ein neues Zuhause gefunden. Das fiel auf, als ein Teil der Pflastersteine auf dem Gehweg Anfang des Jahres einbrach. In dem Rohr seien Löcher gewesen, durch die der Sand, der die Pflastersteine hielt, abgetragen wurde, im Gehweg sei so ein etwa 80 Zentimeter großes Loch entstanden.

Vermieter informieren Bewohner mit Flyern über Rattenbefall

„Wir versuchen mit Fallen und Ködern wieder Herr der Lage zu werden“, sagt Roux. In einigen der Gärten hat er Köderboxen und eine Wildkamera mit Bewegungsmelder aufgestellt. So möchte er mitbekommen, wie viele Ratten in den Gärten tatsächlich unterwegs sind. Das Gift würde bei den Ratten erst nach einer Woche wirken, denn wenn eine Ratte unmittelbar am Gift stirbt, rührten die anderen den Köder nicht mehr an. Die Tiere seien sehr klug und würden sogar jüngere und schwächere Tiere vorschicken, sagt Roux. Die Giftköder in den Boxen tauscht Roux regelmäßig aus, in den Fallen würde er hin und wieder Ratten finden. „Die letzte habe ich hier im Garten vergraben“.

Um das Geschehen im Garten verfolgen zu können, hat Vermieter Wolfgang Roux eine Wildkamera mit Bewegungsmelder aufgebaut. Quelle: Leona Passgang

Ihre Mieter in den Wohnhäusern haben Fichte und Roux über den Rattenbefall, die Köder und die Fallen mit Flyern und Aushängen informiert. Haustiere seien in den Mietshäusern von Roux und Fichte nicht erlaubt, sodass für sie keine Gefahr bestehe. Allerdings gebe es in der Nachbarschaft einige Katzen, sagt Fichte. Nicht alle Bewohner der Börsmannstraße würden so aktiv wie sie gegen die Ratten vorgehen. Einige Häuser würden von einer Hausverwaltung betreut werden, und die habe sich bisher noch nicht gekümmert, vermutet Roux.

Vermieter fürchten Übertragung von Krankheiten durch Ratten

Er und Fichte fürchten, dass die Ratten Krankheiten übertragen könnten. Kontakt zur Stadt Hannover hätten sie noch nicht aufgenommen, sagen die beiden Vermieter. Dennoch fordern sie, dass die Stadt Hannover sich nun um den Befall kümmert. „Grundsätzlich ist die Rattenbekämpfung Sache des Grundstückseigentümers. Die Stadt kommt erst ins Spiel, wenn es Beschwerden aus der Öffentlichkeit gibt oder Eigentümer nicht tätig werden“, sagt Michaela Steigerwald, Pressesprecherin der Stadt Hannover. Am besten sei es, eine Schädlingsbekämpfungsfirma zu beauftragen, die sich um den Befall kümmert.

