Stöcken

Nur ein Prozent der für eine Studie befragten Stöckener lebt „sehr gerne“ im Stadtteil. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt die Repräsentativerhebung 2019 der Stadt Hannover, an der rund 6600 Personen teilnahmen. Zwar stufen im Gegensatz dazu knapp 50 Prozent die Lebens- und Wohnqualität als gut ein. Dennoch: Unzufriedener scheinen Anwohner in keinem anderen Stadtteil zu sein. Das könnte sich in diesem Jahr allerdings ändern. Grund zur Hoffnung bieten zahlreiche Bauprojekte, die derzeit in Stöcken umgesetzt werden.

Obwohl das Programm „Soziale Stadt“ ausläuft, zeigen sich 2021 dessen positiven Folgen im Stadtteil. Seit 2016 wird fleißig am Neubau des Stadtteilzentrums gewerkelt. Nach zahlreichen Aufschiebungen scheint eine zeitnahe Eröffnung nun endlich realistisch. Schon bald können Anwohner den Stadtteilladen, das Leckerhaus des Vereins Soziales Netzwerk Stöcken und das Freizeitheim am Stöckener Markt besuchen. „Dies wird auch positive Auswirkungen auf das schmerzlich vermisste kulturelle Angebot im Stadtteil haben“, sagt der stellvertretende Bezirksbürgermeister Bernd Janischowsky optimistisch. Er ist vom Potenzial des Stadtteils überzeugt.

Auch am nahe gelegenen Stöckener Markt hat sich viel getan: Rutschfeste Betonsteinplatten sorgen nicht nur für Barrierefreiheit, sondern verschaffen dem Platz auch ein modernes Äußeres. Und trotz der zahlreichen Diskussionen über den bald entstehenden Brunnen dürften sich vor allem Kinder im Sommer auf die schlichte Wasserquelle freuen.

Neue Spielmöglichkeiten gibt es nicht nur am Stöckener Markt. Zwar lädt der Spielplatz an der Hogrefestraße bereits seit Ende 2020 zum Spielen ein, doch gerade in den wärmeren Monaten dürften Kinder und Jugendliche von dem Platz profitieren. „Er wurde unter Beteiligung von Kindern geplant und ist wirklich gut gelungen“, lobt Janischowsky.

Obwohl sich die Stadt mit größeren Investitionen wegen der Pandemie vorerst zurückhält, bleiben dem Stadtteil 2021 noch insgesamt 250.000 Euro aus dem Projekt „Soziale Stadt“. Rund vier Millionen Euro sieht der Haushaltsplan außerdem künftig für Baumaßnahmen am Fuhrenkampe vor und zwei Millionen für den Entenfangweg. Auch im Straßenbau stehen dem Stadtteil also noch einige Entwicklungen bevor. Das zeigt sich unter anderem am Umbau der Weizenfeldstraße.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nach meinem Gefühl herrscht eher Aufbruchstimmung“, sagt Janischowsky mit Blick auf die Entwicklungen im Stadtteil. In konkreten Zahlen zeigt sich diese Stimmung aber wohl erst 2022. Repräsentativerhebungen führt die Stadt nämlich etwa alle drei Jahre durch – und bis dahin bleibt Stöcken Zeit, seine Anwohner von sich zu überzeugen.

Von Nina Hoffmann