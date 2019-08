Stöcken

Schrittgeschwindigkeit und Kinder, die ungefährdet auf der Straße spielen können – das wünscht sich die Siedlergemeinschaft Buschriede. Deren Anliegen hat die CDU-Fraktion in einen Antrag für eine Spielstraße verpackt und in der jüngsten Bezirksratssitzung Herrenhausen-Stöcken vorgetragen. Doch über die Frage, ob die Buschriede in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt werden sollte, herrschte bei den Politikern Uneinigkeit.

Grüne und SPD skeptisch

„Die Buschriede ist eine Anliegerstraße, eigentlich darf man da gar nicht unbefugt durchfahren“, sagt Markus Metell von der Grünen-Fraktion. Er erkennt bei dem Antrag vor allem Probleme in der baulichen Umsetzung. „Wenn ich richtig liege, darf es bei einem verkehrsberuhigten Bereich auch keine Seitenanlagen geben“, argumentiert der Grünen-Politiker. Fußwege, die durch einen Bordstein abgegrenzt werden, müssten demnach entfernt werden. Auch die SPD-Fraktion äußert sich skeptisch. „In der Buschriede gibt es bereits einige Verkehrsbehinderungen, ob dann überhaupt noch eine Spielstraße notwendig ist, bezweifle ich“, meint Margrit Heidi Stolzenwald, die bei dem Fraktionsvorsitzenden der SPD Unterstützung fand. „In der Nähe der Straße gibt es einen Spielplatz, dort können Kinder auch spielen“, betont Torsten Tegtmeier.

CDU erschrocken über Widerstand

Trotz ihrer Bedenken stimmt allerdings auch die Grünen-Fraktion für die Spielstraße. „An sich befürworten wir die Spielstraße auf jeden Fall“, sagt Metell. „Mögliche Probleme sehen wir trotzdem.“ Von dem Gegenwind sind die Antragsteller überrascht. „Ich finde es erschreckend, auf welchen Widerstand wir hier bei einer Spielstraße treffen“, meint CDU-Ratsherrin Georgia Jeschke enttäuscht. Die CDU beharrt bei aller Kritik auf ihrem Antrag. „Letztlich kann doch die Verwaltung für uns herausfinden, ob eine Spielstraße zugunsten der Anwohner dort möglich ist oder nicht“, schloss Neubauer die Diskussion ab – mit Erfolg.

Aus der Abstimmung am Ende gingen bei einer Enthaltung acht Stimmen für den Antrag hervor, fünf Mitglieder stimmten dagegen.

Von Nina Hoffmann