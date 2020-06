Stöcken

Das Land Niedersachsen unterstützt die Modernisierung von Stöcken auch weiterhin: Von den rund 178,5 Millionen Euro des Städtebauförderungsprogramms 2020, das der niedersächsische Bauminister Olaf Lies ( SPD) kürzlich vorgestellt hat, fließt weit mehr als eine halbe Million Euro in den hannoverschen Stadtteil.

Seit 2007 unterstützt das Land Stöcken über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt. Zurzeit wird der Marktplatz modernisiert, der Spielplatz an der Hogrefestraße soll an die Wünsche der Kinder und Jugendlichen angepasst werden, und auch die Grunderneuerung der Weizenfeldstraße steht auf dem Plan.

Auch Geld aus neuem Programm

„Im Umfang von 614.000 Euro profitiert Stöcken in diesem Jahr von der Städtebauförderung“, erklärt Thela Wernstedt, Landtagsabgeordnete der SPD. „Die Neugestaltung des Stöckener Marktplatzes kann dank weiterer Fördermittel in Höhe von 315.000 Euro aus dem Programm Lebendige Zentren fortgesetzt werden.“ 299.000 Euro gibt es zudem aus dem neuen Programm Sozialer Zusammenhalt, das nun das Programm Soziale Stadt ablöst.

Für diese Vorhaben gibt es Zuschüsse

Die Bewilligung beruht auf den kalkulierten Kosten für laufende und in Planung befindliche Projekte. Weitere Sanierungsvorhaben können damit nicht finanziert werden. Eingesetzt werden die Zuwendungen unter anderem für die Aufwertung des Grünzugs am Stöckener Bach, die energetische Sanierung von Wohnungsbeständen und die Grunderneuerung der Weizenfeldstraße. Fließen soll das Geld außerdem in die Grunderneuerung des Spielplatzes an der Hogrefestraße und in die Erneuerung des Stöckener Marktplatzes.

Von Nina Hoffmann