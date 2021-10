Hannover

Das Gestein roch auffällig nach Petroleum. Also nahm der Gastwirt Diedrich Heinrich Henning, der den Limmer Brunnen betrieb, bei einem seiner Streifzüge 1842 kurzerhand eine Bodenprobe am „Velberberg“ bei Ahlem. Diese ließ er im Polytechnikum Hannover untersuchen. Die Analyse ergab, dass er auf Asphalt gestoßen war. Sein Fund markierte den Beginn von Ahlems heute fast vergessener Geschichte als Ort der Asphaltindustrie.

Henning errichtete hier eine kleine Asphaltfabrik. Dort wurde das Gestein zu Pulver zermahlen, in großen Kesseln gekocht, in Brotformen gegossen und so verkauft. Der Unternehmer trug bald den Titel „Königlicher Hof-Asphalt-Lieferant und Fabrikant“.

Doch auch August Egestorff, ein Spross der bekannten Lindener Unternehmerdynastie, sicherte sich Rechte am Asphaltabbau in Ahlem. Die Fusion beider Unternehmen firmierte ab 1871 als „The United Limmer and Vorwohle Rock Asphalt Company“. Die Firma mit Sitz in London, kurz auch „Englische Asphalt“ genannt, beschäftigte 1874 bereits rund 250 Beschäftigte.

Stollen nahe der Heisterbergallee

Ahlemer Asphalt wurde zunächst im Tagebau erschlossen. Nördlich der heutigen Heisterbergallee, auf dem späteren Sportvereinsgelände, entstand eine wild zerklüftete, offene Grube.

Auch die „Deutsche Asphalt AG“ (Dasag) wurde 1873 in Ahlem aktiv. Mit schweren Pferdewagen ließ sie das Asphalterz nach Linden kutschieren und in einer Fabrik zu modernem Stampfasphalt verarbeiten. Asphalt aus Ahlem wurde zum Exportschlager, er soll auch auf Straßen von St. Petersburg und New York verarbeitet worden sein.

Unterirdisch: Asphalt-Abbau in Ahlem um 1910. Quelle: HAZ-Archiv

Das Bauerndorf Ahlem wuchs durch die Industrie. Später wurden hier nach Asphaltdirektoren wie Richard Lattorf und Karl Bodenstab Straßen benannt. Unter Lattorfs Ägide wurde Asphalt nach 1900 auch in mehreren Stollen abgebaut, die man nördlich und südlich der heutigen Heisterbergallee in die Erde trieb. Dabei kamen auch Drucklufthämmer und Dynamit zum Einsatz, das Material wurde teils über Schienen und einen Förderschacht nach oben gebracht.

Um 1914 kam der Asphaltabbau zum Erliegen: Arbeitskräfte mussten zum Militär, und es fehlte an Kohle für die Pumpen, die Grundwasser aus den Stollen beförderten. In den Zwanzigerjahren kam das endgültige Aus für den Ahlemer Asphalt. Während des Krieges mussten dann KZ-Häftlinge unter fürchterlichen Bedingungen in den Stollen, die weiter ausgebaut wurden, für die Rüstungsindustrie schuften. Ein Teil der Stollen diente auch als Luftschutzanlage für die Bevölkerung.

Erdrutsch im Jahr 1994

Bei einem Erdrutsch tat sich 1994 ein vier Quadratmeter großes und rund fünf Meter tiefes Loch in der Aschenbahn der Sportanlage an der Petit-Couronne-Straße auf. Der Krater sei jedoch nicht auf einen Stolleneinbruch zurückzuführen, erklärte die Stadt damals. Im Bereich des Sportplatzes, wo Asphalt im Tagebau abgebaut worden war, habe man die Grube Jahrzehnte zuvor mit Erde aufgefüllt. Der Boden habe sich verdichtet und sei eingebrochen, hieß es seitens des Stadtvermessungsamtes.

Gefahr für das damalige Neubaugebiet an der Petit-Couronne-Straße bestehe nicht, obwohl die nicht verfüllten alten Stollen unter den Grundstücken lägen, hieß es 1994. Dazwischen sei eine „gewachsene“ Erdschicht von 15 Metern Stärke. Außerdem müssten die Häuser dort auf einer Betonplatte gegründet sein und dürften nur zwei Geschosse haben.

Von Simon Benne