Hannover

Eine Strafanzeige gegen mehrere Personen wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ beschäftigt derzeit deutsche Anklagebehörden. Wie die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichten, soll Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) eine dieser Personen sein.

Die Strafanzeige war vergangene Woche bei der Staatsanwaltschaft Hannover eingegangen. Das bestätigt auch deren Sprecherin Kathrin Söfker auf Anfrage am Dienstagabend. Dass Schröders Name auf der Anzeige steht, mag Söfker allerdings nicht bejahen: „Es mag sein“, so die Behördensprecherin. Unklar ist, gegen wen noch Strafanzeige gestellt wurde.

Strafanzeige ist nicht mehr in Hannover

Inzwischen sind die Akten nicht mehr in Hannover. Die Strafanzeige wurde am Montag nach Karlsruhe zur Generalbundesanwaltschaft geschickt. Denn: „Die Staatsanwaltschaft Hannover ist nicht für Völkerrechtsverstöße zuständig“, sagt Söfker. Deshalb soll sich nun der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof mit dem Fall befassen. Näher will man bei der Staatsanwaltschaft nicht auf den Vorgang eingehen.

Der frühere Bundeskanzler Schröder steht wegen seines Festhaltens an Geschäftsbeziehungen zu Russland trotz des Krieges in der Ukraine und seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unter Druck. Er selbst nahm zu den Vorwürfen bislang nicht Stellung.

Auch in Schröders Heimat schlägt ihm Gegenwind entgegen. Der SPD-Unterbezirk Hannover hat bereits ein Parteiordnungsverfahren gegen den Altkanzler eingeleitet. Außerdem hat der Verwaltungssausschuss der Stadt Hannover beschlossen, Schröder die Ehrenbürgerwürde zu entziehen.

Von Manuel Behrens