In seiner letzten Sitzung vor der Wahl widmet sich der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld noch einmal einem gemeinsamen Anliegen: der Ehrung von Friedrich-Wilhelm Busse, ehemals Bezirksratsmitglied und Gründer des Groß-Buchholzer Heimatvereins Pinkenburger Kreis. Mit einem parteiübergreifenden Antrag wird die Verwaltung aufgefordert, den Weg im Grünzug nördlich des Messeschnellwegs zwischen Pasteurallee und Pinkenburger Straße künftig Friedrich-Wilhelm-Busse-Weg zu nennen.

Mit einem Legendenschild soll auf die vielen Verdienste des Verstorbenen hingewiesen werden. Die Grünen möchten außerdem von der Verwaltung wissen, wie weit das Verfahren zur Umbenennung belasteter Straßennamen wie das Frenssenufer gekommen ist.

CDU will mehr Tempo-30-Zonen

Ansonsten stehen mehrere Anträge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Stadtbezirk zur Beratung an. Mit Pollern und Piktogrammen sollen Falschparker auf dem Stadtfelddamm hinter der MHH in der Nähe von zwei Kitas vertrieben werden. Die Grünen fordern mehr Grün in der Milanstraße, und die CDU-Fraktion beklagt zu lange Wartezeiten für Autofahrer aus der Berkhusenstraße an der Kreuzung Karl-Wiechert-Allee. Die CDU schlägt außerdem mehrere Tempo-30-Zonen vor: auf der Schierholzstraße in Höhe der Milanstraße, auf der Pasteurallee in Höhe der Silberstraße und beim Fußgängerüberweg in der Weidetorstraße.

Die Sitzung findet am Donnerstag, 9. September, im Ratssaal im Neuen Rathaus, Trammplatz 2, statt und beginnt mit der Einwohnerfragestunde um 18.30 Uhr.

Von Gabi Stief