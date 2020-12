Hannover

Die Stadt Hannover will neue Standards für die Stromversorgung von öffentlichen Gebäuden und Straßenlaternen setzen. Erstmals wünscht sich die Verwaltung, dass die Strommenge zumindest teilweise aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Im Jahr 2022 soll der Ökostromanteil ein Viertel betragen, im Jahr 2023 sogar 35 Prozent. Wer die Stromversorgung Hannovers unter diesen Bedingungen übernehmen soll, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Der Auftrag im Umfang von rund 20 Millionen Euro jährlich wird jetzt ausgeschrieben. Bisher hat das kommunale Unternehmen Enercity Hannovers Straßen und Amtsstuben beleuchtet. Der Umweltausschuss hat am Montag über den neuen Auftrag noch nicht entschieden, die Grünen erbaten Zeit für Beratung.

Bisher liefert Enercity Strom aus Erdgas-Anlagen

Erfahrungsgemäß wird Enercity auch für die kommenden zwei Jahre den Zuschlag bekommen. Die Stadt ist jedoch bei einem Auftrag dieser Größenordnung vergaberechtlich gezwungen, den Auftrag europaweit auszuschreiben und das wirtschaftlichste Angebot einzuholen. Bisher lieferte Enercity sogenannten CO2-reduzierten Strom. Das bedeutet, dass die Energie aus Erdgas gewonnen wurde. Hannovers Verwaltungsgebäude und Straßen wurden auch schon in den vergangenen Jahren weder mit Kernenergie noch mit Strom aus Kohlekraftwerken illuminiert. Jetzt geht die Stadt noch einen Schritt weiter.

Anzeige

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Stadt will Ökostrom-Kraftwerken unter die Arme greifen

Der Ökostromanteil soll aus Windkraft und Fotovoltaikanlagen stammen, für die die Vergütung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG) demnächst entfällt. Die ersten EEG-Anlagen fallen ab dem kommenden Jahr aus der Förderung. Fehlt die staatliche Subvention, ließen sich die Kraftwerke mit „normalen Vergütungssätzen für Strom“ nicht mehr wirtschaftlich betreiben und müssten abgerissen werden, meint die Stadt in einem Papier zur Begründung. Eine Nachfrage nach Strom aus „Post-EEG-Anlagen“, wie sie die Stadt Hannover jetzt befördert, verhindere das Aus für solche Kraftwerke.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel