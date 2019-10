Hannover

Es ist ein Drama, das sich hinter den Kulissen der Villa Seligmann derzeit abspielt. Ein Zwist, bei dem es um einen Konflikt zwischen zwei Musikern geht, um künstlerische Konzepte und um die Frage, was jüdische Identität heute ausmacht. Im Zentrum steht ein handfestes Zerwürfnis zwischen Andor Izsák, dem Ehrenpräsidenten der Villa Seligmann, und Eliah Sakakushev-von Bismarck, der seit 2018 als Künstlerischer Direktor die Geschicke des Hauses für jüdische Musik lenkt.

Der Musikprofessor Izsák, geboren 1944 im Getto von Budapest, hat seine Lebensaufgabe darin gefunden, jene Musik vor dem Untergang zu bewahren, die einst in Europas Synagogen erklang. Der visionäre Netzwerker machte die Villa Seligmann zu einem Ort jüdischer Kultur. Er selbst sieht sich nun jedoch von seinem Nachfolger ausgebootet.

„Das Programm geöffnet“

Izsák wirft dem gebürtigen Bulgaren Sakakushev-von Bismarck vor, auf eigene Faust einen Paradigmenwechsel bei den Konzerten in der Villa eingeläutet zu haben und Stammpublikum so zu vergraulen: „Ich hatte einen Nachfolger gesucht, der meine Linie fortführt“, moniert Izsák, „doch das religiöse Programm hat er sofort zusammengestrichen.“ Stattdessen gebe es in der Villa nun auch Kammermusik oder Tango. Die große Orgel, ein Aushängeschild des Hauses, lasse der Cellist Sakakushev hingegen kaum noch erklingen. „Da geht ein Alleinstellungsmerkmal verloren“, klagt der Organist Izsák, „es ist, als würde man in Bayreuth Chopin statt Wagner spielen.“

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Andor Izsák (l.) mit Eliah Sakakushev-von Bismarck. Quelle: Queren

Den Vorwurf weist Sakakushev-von Bismarck entschieden zurück: Izsáks Orgel sei im laufenden Jahresprogramm bei sieben Konzerten im Einsatz. Auch religiöse Musik von Komponisten wie Louis Lewandowski erklinge immer wieder. „Wir haben das Programm aber geöffnet, um neue Besucher zu gewinnen“, sagt er. Dabei steht auch säkulare Musik jüdischer Komponisten auf dem Plan; die Reaktionen der Kritiker sind positiv.

Zudem hat der Sakakushev-von Bismarck einen internationalen künstlerischen Beirat der Villa ins Leben gerufen, dem ausgewiesene Experten für jüdische Musik angehören. Wenn Izsák verbreite, die Villa habe mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen, sei das schlicht und einfach nicht zutreffend, sagt der neue Programmmacher: „Unsere Veranstaltungen sind immer wieder ausverkauft.“

Clash der Generationen

Es ist nicht leicht, ein Psychogramm dieses Zerwürfnisses zu erstellen. Es geht um den Spagat zwischen Traditionspflege und Neubeginn, um den Respekt vor einem Lebenswerk und um die Kunst, auch eine wichtige Aufgabe im richtigen Augenblick loslassen zu können. Der Zwist erinnert an einen ewigen Konflikt: Auf der einen Seite steht der erfahrene Altbauer, der seinem Sohn zwar den Hof überschrieben hat, aber immer noch bestimmen will, wo der Trecker parkt. Auf der anderen Seite steht der umtriebige Jungbauer, der endlich neue Wege gehen will. Ein Konflikt der Generationen. Kämpft Andor Izsák nun um sein Lebenswerk, um es vor Schaden zu bewahren? Oder beschädigt er es selbst, indem er so energisch kämpft?

Engagierter Vertreter jüdischer Kultur: Andor Izsák mit seiner Frau, der Pianistin Erika Lux. Quelle: droese_r

Im September 2018 hatte Izsák den heute 41-Jährigen noch stolz als seinen Nachfolger vorgestellt. „Er wollte jemanden, der sein Team verstärkt, ohne dass sich etwas verändert“, sagt Sakakushev-von Bismarck heute. Auf die Präsentation des ersten Jahresprogramms habe Izsák dann bereits unwirsch reagiert. Danach verhärteten sich die Fronten rasch.

Turbulente Sitzung

Der damals gesundheitlich angeschlagene Izsák fühlte sich bei den Planungen übergangen. „Wir haben alles versucht, um Andor Izsák einzubinden – doch vergeblich“, beteuert hingegen Sakakushev-von Bismarck. Seit Monaten ist das Tischtuch zwischen den Männern zerschnitten. Insider berichten von persönlichen Beleidigungen, unter anderem soll es Streit darum gegeben haben, wer das repräsentativste Zimmer als Büro nutzen darf. „Inzwischen ist die Vertrauensbasis nicht mehr vorhanden. Ich kann mir die Zusammenarbeit mit Andor Izsák nicht mehr vorstellen“, sagt der Nachfolger.

Engagierter Vertreter jüdischer Kultur: Eliah Sakakushev-von Bismarck in der Villa Seligmann. Quelle: Tim Schaarschmidt

In einer vierstündigen Mitgliederversammlung der Siegmund-Seligmann-Gesellschaft, welche die Villa betreibt, kam es jetzt zum Showdown. In der turbulenten Sitzung brachte Izsák seine Vorwürfe aufs Tapet. In geheimer Abstimmung kam es dann zur Wahl des Vorstandes. Dieser könnte Sakakushev-von Bismarcks Vertrag mit Wirkung zum Jahresende 2020 kündigen. Doch die Parteigänger des 41-Jährigen bekamen bei der Wahl gegenüber den Parteigängern Izsáks eine deutliche Mehrheit. „Auf dieses Ergebnis hatte ich gehofft“, sagt der neue Chef erleichtert.

Seit Jahren leitet Andor Izsák das alljährliche Konzert zum Gedenken an die Reichspogromnacht – in diesem November wird er es zum letzten Mal dirigieren. Quelle: Kutter

Andor Izsák wird am 9. November um 18 Uhr in der Marktkirche nun zum letzten Mal ein Konzert zum Gedenken an die Reichspogromnacht leiten. „Ich bin traurig, dass diese Tradition nach 27 Jahren endet“, sagt er.

„Unsere Zusammenarbeit mit der Marktkirche geht weiter“, versichert hingegen Sakakushev-von Bismarck. Auch im kommenden Jahr werde es dort ein Gedenkkonzert geben. Allerdings in anderer Form als bisher.

Die Villa Seligmann wurde um 1906 vom legendären jüdischen Conti-Chef Siegmund Seligmann errichtet. Lange wurde der Bau an der Hohenzollernstraße 39 als städtische Musikschule genutzt. Der Musikprofessor Andor Izsák kämpfte lange darum, hier ein Zentrum für jüdische Musik zu etablieren. Er begeisterte teils prominente Sponsoren wie die Unternehmer Dirk Roßmann und Martin Kind für den Plan. Die Eröffnung der renovierten Villa war 2012 eine der letzten Amtshandlungen von Bundespräsident Christian Wulff vor seinem Rücktritt. Seither gab es hier zahlreiche Ausstellungen, Lesungen und Konzerte mit jüdischer Musik. Die Villa ist im Besitz der Siegmund-Seligmann-Stiftung, deren Ehrenpräsident Andor Izsák heute ist. Die Siegmund-Seligmann-Gesellschaft, ein eingetragener Verein, betreibt das Haus hingegen und hat auch den Arbeitsvertrag mit Eliah Sakakushev-von Bismarck geschlossen. Als Chef der Gesellschaft wurde bei den jüngsten Vorstandswahlen Robert Cholewa bestätigt, der frühere Vorsitzende der Mittelstandsbank der Commerzbank Niedersachsen.

Von Simon Benne